На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий - штаб ООС

Один український військовий загинув поблизу населеного пункту Шуми у Донецькій області. Про це у понеділок, 20 липня, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

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"Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив загибель громадянина країни Миколи Ільїна під час бойових дій на Донбасі. Ільїн був уродженецем Білорусі і громадянином Естонії.

За даними ЗМІ, саме Ільїн був тим самим українським військовим медиком, який загинув на Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань самопроголошених "республік".

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