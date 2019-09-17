 На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинула військова медичка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

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Новини

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинула військова медичка

У 93-ій бригаді підтвердили загибель військової медички Клавдії Ситник внаслідок обстрілу бойовиків поблизу Новотошківського. Жінка отримала множинні осколкові поранення, які виявилися несумісні з життям.

Штаб ООС повідомив про втрати українських військових на Донбасі 1 лютого

Штаб ООС повідомив про втрати українських військових на Донбасі 1 лютого

Старша бойова медичка одного з підрозділів об’єднаних сил загинула в суботу, 1 лютого, внаслідок обстрілу бойовиків біля Новотошківського на Луганщині. Про це повідомив пресцентр Операції об’єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям", - зазначається у повідомленні. 

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" у Facebook повідомила про загибель старшої бойової медички Клавдії Ситник 1986 року народження. У бригаді зазначили, що жінка була в засобах захисту, вона несла ліки хворому бійцю. На той час бойовики вели обстріли з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. "Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - йдеться у повідомленні.


Згідно з ранковим повідомленням штабу ООС, бойовики 31 січня вісім разів порушили режим припинення вогню.

Дивитись відео 10:12

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