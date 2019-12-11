 На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний - ООС

Чоловіка поранили в Мар'їнці, українські військові евакуювали його, однак він помер дорогою до лікарні.

Ukraine Zetrstörung in Donetsk (Reuters/A. Ermochenko)

У середу, 18 грудня, у місті Мар'їнка внаслідок обстрілів дістав поранень цивільний мешканець. За даними Операції об'єднаних сил (ООС), стріляли зі стрілецької зброї з боку сепаратистів. Українські військовослужбовці організували евакуацію пораненого, проте врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні, йдеться на сторінці ООС у Facebook.

Як повідомлялось, протягом минулої доби в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий.

Infografik Tote und Verletzte Donbas UK

Нагадаємо, 18 грудня проходить засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Під час нього сторони мають погодити дати і умови чергового перемир'я. Також у Мінську мають обговорити втілення досягнутих на "нормандському саміті" домовленостей, зокрема списки утримуваних осіб для обміну.

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