На Гаїті затриманий підозрюваний замовник вбивства президента країни

Поліція Гаїті повідомила про затримання одного з ймовірних підозрюваних замовників вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Йдеться про лікаря родом з Гаїті, який проживав в американському штаті Флорида, повідомив у неділю, 11 квітня, глава поліції Гаїті Леон Чарльз. За його словами, чоловіки, яких підозрюють у скоєнні злочину, дзвонили лікарю після нападу на Моїза. Як припускає поліція, він найняв приватну венесуельську охоронну фірму, що має офіс у Флориді, спочатку для власної охорони.

За даними поліції, серед 21 затриманого у справі про вбивство Жовенеля Моїза лікар став вже третім уродженцем Гаїті, які мають громадянство США. Двоє інших також живуть у Флориді. Решта 18 затриманих мають громадянство Колумбії. В цілому, як стверджує поліція, в убивстві були задіяні 26 колумбійських найманців, які видавали себе за співробітників агентства США з боротьби з наркотиками. Троє з них були вбиті, ще п'ятеро перебувають у розшуку.

53-річний Жовенель Моїз був смертельно поранений під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня. Його дружину - Мартін Моїз доставили з пораненнями в лікарню в США, зараз її стан стабільний. Владу під контроль поки взяла рада міністрів Гаїті на чолі з прем'єром Клодом Жозефом. Чергові загальні вибори на Гаїті заплановані на 26 вересня. Жозеф обіцяє, що вони відбудуться вчасно.