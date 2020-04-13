На в'їздах до Києва з 16 квітня у людей перевірятимуть температуру - КМДА

З 16 квітня водіям та пасажирам автотранспорту на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомила Київська міська державна адміністрація. Опубліковано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві.

Температуру перевірятимуть на утворених контрольно-пропускних пунктах (КПП), на яких з поліцейськими перебуватимуть лікарі. Температурний скринінг будуть проводити у водіїв та пасажирів автобусів, мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, а також легкових авто, які перевозять більш ніж трьох осіб включно із водієм.

Якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, то викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації.

Це вже друга спроба запровадити вимірювання температури людей при в'їзді до столиці. Спочатку це планувалося зробити з 6 квітня, однак правоохоронці не змогли проводити температурний скринінг, оскільки це мають право робити тільки лікарі. В поліції Києва тоді повідомили, що не було розпорядження про створення робочих груп за участі медпрацівників та правоохоронців, передає агенція "Українські новини".