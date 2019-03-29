 На вибори вперше: з оптимізмом чи скепсисом? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2019

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Політика й суспільство

На вибори вперше: з оптимізмом чи скепсисом? (відео)

Вибори президента України будуть першими для понад 1 мільйона українців. Чого вони вимагають від кандидатів і за що голосуватимуть?

Ukraine Kiew Erstwähler (DW/L. Rzheutska)

За кого буде голосувати молодь?

31 березня Микита голосуватиме вперше і ставиться до цього серйозно. Принаймні з кандидатом він давно визначився. Хоча не вважає його тим, хто буде сильно перейматися інтересами молоді. Серед майже 40 кандидатів в президенти взагалі немає таких, переконана і студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засімович. Їй 19, вона теж голосує вперше. І до справи підійшла серйозно: ознайомилася з програмами кандидатів, аналізувала, хто за них піде голосувати. Серед кандидатів багато олдтаймерів, і вони, на думку майбутньої політологині, не привабливі для молоді. Тож, Ірина дещо згодна з деякими прогнозами, що 15-30% молоді можуть на вибори не прийти, або прийти і зіпсувати бюлетені.


 

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