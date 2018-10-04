На виборах у Латвії лідирує проросійська партія - екзит-пол

На парламентських виборах в Латвії, які пройшли в суботу, 6 жовтня, лідирує опозиційна соціал-демократична партія "Злагода". За даними екзит-полу, оприлюдненого в ефірі державного телеканалу LTV, вона здобуває 19,4 відсотка голосів. Друге місце з 13,4 відсотка голосів посідає ліберальна партія "Розвиток/За". Національне об'єднання "Все для Латвії" набирає 12,6 відсотка голосів, популістська партія "Кому належить держава?" (KPV LV) - 11,5 відсотка голосів. Під час проведення екзит-полу було опитано близько 6500 осіб, з яких близько третини, однак, відмовилися повідомити, за кого проголосували, передає агентство AFP. Очікується, що до парламенту пройдуть сім політичних сил.

Утім, якщо результати виборів відповідатимуть даним екзит-полу, то це розвіє побоювання, що "Злагода" може стати учасником урядової коаліції та дещо змістити зовнішню політику країни у бік Москви, зазначає агентство Reuters. В якості можливого партнера "Злагоди" в коаліції розглядали партію "Кому належить держава?".

Нинішня урядова коаліція з трьох партій - "Єдності", Союз "зелених" і селян та "Все для Латвії" - набирає 29,2 відсотка голосів. Щоб залишитися при владі, цим політичним силам потрібно буде залучити до коаліції ще одного партнера.

Розбіжності у результатах

За даними іншого екзит-полу, проведеного на замовлення інтернет-порталу Delfi, найвищу підтримку здобуває Нова консервативна партія з 14,5 відсотка голосів, далі йдуть "Розвиток/За" та "Все для Латвії" (14 і 13 відсотків відповідно), а "Злагода" набирає лише 12,5 відсотків.

Оголошення офіційних результатів виборів очікують 7 вересня.

За даними виборчої комісії, явка на виборах становила близько 54 відсотків. У виборах брали участь 16 партій і політичних об'єднань - на три більше, ніж на минулих виборах у 2014 році. Щоб пройти в 13-й Сейм, політичним силам треба набрати понад 5 відсотків голосів.

Досі "Злагода" була найбільшою фракцією в парламенті (24 зі 100 депутатських крісел), однак не входила до правлячої коаліції.