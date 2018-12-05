 На виборах у Вірменії лідирує блок Пашиняна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

На виборах у Вірменії лідирує блок Пашиняна

За попередніми даними, на позачергових парламентських виборах у Вірменії лідирує блок в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". На другому місці партія "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна.

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян

На позачергових парламентських виборах у Вірменії, які відбулись у неділю, 9 грудня, за попередніми підрахунками, лідирує блок "Мій крок", який очолює в. о. прем'єр-міністра Нікол Пашинян. За даними Центральної виборчої комісії з 29 з 2010 виборчих дільниць, він набирає 59,71 відсотка голосів, передає агенція "Інтерфакс".

На другому місці - партія "Процвітаюча Вірменія", очолювана одним з найбільших підприємців країни Гагіком Царукяном, яка набирає 15,2 відсотка голосів. Партія "Дашнакцутюн" отримує 9,78 відсотка, а очолювана екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія, яка проголосила намір стати другою політичною силою в новому парламенті, набирає 5,09 відсотка голосів виборців.

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У Вірменії нова політична криза. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав частину депутатів "контрреволюціонерами" та вимагає перевиборів парламенту країни. (03.10.2018)

Парламент Вірменії вдруге не обрав прем'єр-міністра і автоматично буде розпущений. У грудні в країні відбудуться позачергові парламентські вибори. (01.11.2018)

Загалом за місця в парламенті Вірменії змагаються 11 політичних сил - два блоки і дев'ять партій. Вибори відбулися за пропорційною (партійні списки) і рейтинговою (мажоритарною) системами. Прохідний бар'єр для партій становить 5 відсотків, для блоків - 7 відсотків. Парламент Вірменії складатиметься зі 105 депутатів. Для формування стабільної парламентської більшості необхідно 54 відсотки місць у парламенті.

Передвиборна кампанія була безпрецедентною - на її проведення кандидатам в депутати було відведено лише 12 днів. Щоб домогтися розпуску попереднього парламенту і провести дострокові вибори, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян подав у відставку, після чого парламент двічі не обрав прем'єра і, відповідно до конституції, був розпущений.

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Нікол Пашинян: революцію у Вірменії не можна назвати "кольоровою" (30.05.2018)

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