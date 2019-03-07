 На виборах президента України буде 39 кандидатів - ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

На виборах президента України буде 39 кандидатів - ЦВК

На виборах президента Україна остаточно затверджено 39 кандидатів. П'ятеро, з раніше зареєстрованих 44-х, зняли свої кандидатури.

вибори

На виборах президента України 31 березня остаточно буде 39 кандидатів, які і будуть включені в бюлетень для голосування. Таке рішення Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила на нічному засіданні у п'ятницю, 8 березня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

На день закінчення реєстрації 8 лютого в ЦВК було зареєстровано 44 кандидати. Але в останній тиждень терміну, коли кандидати могли подати заяви про зняття з виборів, ЦВК скасувала реєстрацію п'ятьох кандидатів за їхнім власним бажанням.

Так, на користь лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка зняли свої кандидатури мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, а також, висунутий партією "Сила людей" журналіст Дмитро Гнап.

На користь чинного президента Петра Порошенка зняв свою кандидатуру перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, висунутий партією "Воїни АТО" Сергій Кривонос. На користь кандидата від "Опозиційного блоку", народного депутата Олександра Вілкула зняв свою кандидатуру народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв.

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