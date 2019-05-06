На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо

На президентських виборах у Панамі переміг лівоцентрист Лаурентіно "Ніто" Кортісо. Про це ввечері в неділю (за місцевим часом), 5 травня, повідомив виборчий суд у столиці країни місті Панама.

Після підрахунку понад 92 відсотків бюлетенів Кортісо здобуває 33,1 відсотка голосів виборців та є недосяжним для свого конкурента, екс-міністра закордонних справ Ромуло Ру, який набирає 31,1 відсотка, повідомляє агентство AFP. Явка виборців становила близько 73 відсотків.

Ру поки не визнав своєї поразки - він вирішив дочекатися остаточних результатів. Другий тур на виборах президента Панами не передбачений. Президента в Панамі обирають на один п'ятирічний термін.

66-річний Кортісо, який у минулому був міністром аграрної політики країни, висувався від лівоцентристської Революційно-демократичної партії. Під час кампанії він обіцяв посилити боротьбу з корупцією, зокрема, змінити процедуру надання державних замовлень. Ру, колишній міністр закордонних справ країни та керівник адміністрації Панамського каналу, обіцяв зміцнити незалежність органів юстиції та знизити податки.

Окрім президента, панамці напередодні також обирали 71-го депутата парламенту країни. За попередніми даними, жодній з партій не вдалося здобути абсолютної більшості.

З моменту оприлюднення "панамських документів" минуло вже три роки, тож ця центральноамериканська країна має сумнівну репутацію раю для відмивання коштів. Новообраному президенту Панами доведеться шукати баланс між США та Китаєм, які сперечаються щодо впливу на Панамський канал. Каналом, за оцінками, проходить до п'яти відсотків світової торгівлі морем.