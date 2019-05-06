На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо

На президентських виборах у Панамі переміг лівоцентрист Лаурентіно "Ніто" Кортісо. Про це ввечері в неділю (за місцевим часом), 5 травня, повідомив виборчий суд у столиці країни місті Панама.
Після підрахунку понад 92 відсотків бюлетенів Кортісо здобуває 33,1 відсотка голосів виборців та є недосяжним для свого конкурента, екс-міністра закордонних справ Ромуло Ру, який набирає 31,1 відсотка, повідомляє агентство AFP. Явка виборців становила близько 73 відсотків.
Ру поки не визнав своєї поразки - він вирішив дочекатися остаточних результатів. Другий тур на виборах президента Панами не передбачений. Президента в Панамі обирають на один п'ятирічний термін.
66-річний Кортісо, який у минулому був міністром аграрної політики країни, висувався від лівоцентристської Революційно-демократичної партії. Під час кампанії він обіцяв посилити боротьбу з корупцією, зокрема, змінити процедуру надання державних замовлень. Ру, колишній міністр закордонних справ країни та керівник адміністрації Панамського каналу, обіцяв зміцнити незалежність органів юстиції та знизити податки.
Окрім президента, панамці напередодні також обирали 71-го депутата парламенту країни. За попередніми даними, жодній з партій не вдалося здобути абсолютної більшості.
З моменту оприлюднення "панамських документів" минуло вже три роки, тож ця центральноамериканська країна має сумнівну репутацію раю для відмивання коштів. Новообраному президенту Панами доведеться шукати баланс між США та Китаєм, які сперечаються щодо впливу на Панамський канал. Каналом, за оцінками, проходить до п'яти відсотків світової торгівлі морем.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
На захід навпростець
Панамський канал 82 кілометри завдовжки. Під час реконструкції його в багатьох місцях розширили та поглибили. Окрім того, збільшили шлюзи, щоб більше суден могли проходити з Тихого океану до Атлантики - і навпаки.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Історичне плавання
Першим по оновленому Панамському каналу пройшов контейнеровоз Cosco Shipping Panama. Судно, що належить китайській компанії, обрали жеребом. "Я часто проходив Панамським каналом, однак бути капітаном першого судна, яке пройшло оновленим каналом, - це незрівнянний досвід", - сказав капітан Джуд Родрігес перед рейсом.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Мегаканал у малому форматі
Щоб лоцмани могли безпечно вести судна оновленою водною артерією, їм надали змогу спершу потренуватися з моделями. Судна, що проходитимуть реконструйованим Панамським каналом, можуть бути до 49 метрів завширшки і 366 метрів завдовжки. Відтепер вони зможуть перевозити до 600 мільйонів тонн вантажів щороку - вдвічі більше, ніж раніше.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Дорожче та із запізненням
Реконструкція каналу обійшлася у приблизно 5,25 мільярдів доларів США - на два мільярди більше, ніж спершу планувалося, а будівельні роботи тривали на два роки довше запланованого. Загалом до будівництва залучили 40 тисяч робітників. Вони підривали гори, перемістили 150 мільйонів кубометрів ґрунту та гравію і встановили 192 тисячі тонн сталевих конструкцій.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Більші шлюзи для більших суден
На всій протяжності каналу розташовані три групи шлюзів. Ці місця змушують капітанів понервуватися, адже судна останнім часом будують все більші і більші. Саме тому при розширенні каналу особливо важливою була реконструкція шлюзів. У майбутньому через Панамський канал зможуть проходити 96 відсотків усіх суден світу.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Економічний чинник та магніт для туристів
Канал є життєво важливим для 3,8-мільйонної країни, яка дала йому своє ім'я. Щороку канал дає у державний бюджет Панами близько мільярда доларів прибутку. А за десять років він повинен давати вже чотири мільярди на рік. Частково ці гроші йдуть і від туризму: подивитися на канал - своєрідний обов'язок кожного туриста у Панамі.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Незалежність від США
США остаточно передали канал Панамі тільки 1999 року. У 1903 році - за рік до початку будівництва каналу - американські війська окупували цю область, і між США та Панамою було укладено угоду, згідно з якою користування каналом було закріплено за Сполученими Штатами на невизначений час. Після того, як 17 років тому канал передали Панамі, він уперше став прибутковим.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Понад сто років
15 серпня 1914 року першим через Панамський канал пройшло поштове судно Ancona з 200 пасажирами на борту. Канал будували інженерні війська армії США. Під час будівництва у 1905-1914 роках загинули близько 6000 працівників.
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Нарешті відкрили: новий Панамський канал
Конкуренти на півночі
Ще ширший і більший канал планують збудувати у Нікарагуа. Його спорудження фінансуватиме китайський консорціум. Церемонію початку будівництва у 2015 році супроводжували потужні протести громадян та захисників довкілля. Нікарагуанський канал може поставити під питання роль Панамського каналу як найважливішого торговельного шляху Америки.
Автор: Ґрета Гаманн, Дмитро Прокопчук