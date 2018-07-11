На виборах парламенту Ірану зафіксували рекордно низьку явку

На парламентських виборів в Ірані зафіксовано найнижчу явку з часів Ісламської революції 1978-79 років. Свої голоси віддали лише 42 відсотки виборців, заявив у неділю, 23 лютого, іранський міністр внутрішніх справ Абдольреза Рахмані Фазлі в ефірі державного телебачення, повідомляє інформагенція Reuters.

Відповідно, у голосуванні взяли участь лише дещо більше 24 мільйонів із загалом 58 мільйонів громадян країни, які мали право голосу. Для порівняння, під час останніх парламентських виборів 2016 року у них взяли участь 62 відсотки виборців.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив у низькій явці на виборах "ворогів Ірану". Вони перебільшували небезпеку коронавірусу та намагалися таким чином застерегти людей від голосування на виборах, написав Хаменеї на своєму сайті. Але, за його словами, це не дало ефекту.

Утім, як зазначає Reuters, багато іранців не пішли на вибори на знак протесту. Раніше Рада вартових конституції відхилила кандидатури 75 відсотків поміркованих претендетів на мандати, які підтримують президента Роухані. Серед населення зростає невдоволення, багато іранців вважають, що країна на міжнародному рівні дедалі більше потрапляє в ізоляцію.

Попередні результати виборів

Згідно з неофіційними попередніми результатами виборів, які в суботу, 22 лютого, опублікувала інформагенція Fars, консервативні кандидати отримують впевнену перемогу. За цими даними, вже визначився 241 депутат з 290: 191 місце в парламенті дістається консерваторам, 16 - прихильникам реформ чинного президента Хасана Роухані, а ще 34 - незалежним кандидатам.

Нагадаємо, вибори до однопалатного парламенту Ірану - Ісламської консультативної ради - відбулися у п'ятницю, 21 лютого. На 290 депутатських мандатів претендували понад сім тисяч кандидатів, які були допущені Радою вартових конституції, в тому числі близько десятка представників релігійних меншин Ірану.

Голосування проходило в 208 виборчих округах, які охоплюють 31 провінцію Ірану. Оголошення остаточних результатів виборів очікують у понеділок, 24 лютого.

Для обрання у першому турі кандидати повинні набрати в окрузі щонайменше 20 відсотків голосів тих, хто взяв участь у виборах. В іншому разі їм доведеться брати участь у другому турі, який має відбутися в квітні.