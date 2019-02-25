На виборах мера Кишинева переміг кандидат від проросійської партії

Кандидат від Партії соціалістів Іон Чебан здобув перемогу у другому турі виборів мера столиці Молдови Кишинева, які відбулися в неділю, 4 листопада, свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови, повідомляє агенція "Інтерфакс".

За попередніми оприлюдненими ЦВК результатами, Іон Чебан набирає 52,52 відсотка голосів, а Андрей Нестасе - 47,48 відсотка. Явка на виборах мера Кишинева склала 37,78 відсотка виборців.

"Я буду мером всіх. У нас немає іншого шляху - ми повинні бути разом, не розділяти суспільство. Із завтрашнього дня ми повинні всі разом приступити до роботи на благо нашого міста", - заявив Чебан після оприлюднення попередніх результатів голосування.

Водночас Нестасе відмовився привітати свого опонента і заявив журналістам, що "результати виборів викликають великі питання". За його словами, блок ACUM проводить паралельний підрахунок голосів. Нестасе не виключив, що він може оскаржити результати голосування.

У свою чергу, президент Молдови та голова Партії соціалістів Ігор Додон вже привітав Іона Чебана з перемогою. "Починається нова, позитивна сторінка в сучасній історії Кишинева. Я вітаю кандидата-переможця", - заявив Додон.

За його словами, не повинно бути "ніякої ейфорії" щодо цієї перемоги. "Іон Чебан повинен бути мером всіх, ми не повинні розділяти жителів Кишинева на тих, хто голосував за Чебана, та тих, хто голосував за його опонента. Всі вони хочуть одного й того ж - поліпшити умови життя в Кишиневі ", - запевнив Додон.

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, у Молдові пройшов другий тур місцевих виборів. Перший тур був 20 жовтня. Тоді, зокрема на виборах мера Кишинева, за Чебана проголосували 40,19 відсотка виборців, а його суперник Нестасе набрав 31,08 відсотка голосів.

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