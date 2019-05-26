 На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС

За даними екзит-полів, СДПН зазнала історичної поразки на виборах до земельного парламенту Бремена після понад 70 років перебування при владі. Лідирують християнські демократи.

Соціал-демократи на земельних виборах у Бремені

Соціал-демократи зазнали історичної поразки на земельних виборах у Бремені

Консервативна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобуває найбільше голосів під час земельних виборів у Бремені. Згідно з даними оприлюднених увечері неділі, 26 травня, екзит-полів, християнські демократи здобувають від 25,5 до 26,6 відсотка підтримки.

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Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом". (04.11.2018)

На виборах до земельного парламенту у Гессені перемогли християнські демократи, хоча і з набагато гіршим результатом, ніж п'ять років тому. Натомість Зелені, їхні партнери по коаліції, майже подвоїли свій результат. (29.10.2018)

У федеральній землі Гессен перерахують 900 голосів на проведених кілька тижнів тому виборах до місцевого ландтагу. Переможці на тих виборах поки перенесли дату коаліційних переговорів. (14.11.2018)

Натомість Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), котра понад 70 років безперервно перебувала при владі в цій федеральній землі, посідає друге місце з 24,5 відсотка підтримки. Про що свідчать соцопивання Infratest Dimap, проведені для телеканалу ARD, а також дослідження соціологів на замовлення телеканалу ZDF.

Нинішній результат СДПН на понад вісім відсоткових пунктів нижчий за показник, досягнутий на виборах 2015 року. На третьому місці йдуть Зелені з 18-18,5 відсотка, що дещо більше за результат чотирирічної давності. Четвертою за рівнем підтримки виявилася Ліва партія з 12 відсотками. Цей результат так само кращий за здобутий на виборах 2015 року.

Ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП) отримують близько шести відсотків голосів підтримки. Правопопулістська  "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набирає від п'яти до семи відсотків підтримки, кажуть соціологи, і так само потрапляє до земельного парламенту.

Цього разу також була зафіксована значно вища явка на виборах, ніж чотири роки тому. Через порівняно складну виборчу систему в Бремені потрібен певний час, поки не будуть опубліковані достовірні дані щодо підрахунку голосів. Очікується, що попередній офіційний результат опублікують 29 травня.

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