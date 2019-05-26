На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС

Консервативна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобуває найбільше голосів під час земельних виборів у Бремені. Згідно з даними оприлюднених увечері неділі, 26 травня, екзит-полів, християнські демократи здобувають від 25,5 до 26,6 відсотка підтримки.

Натомість Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), котра понад 70 років безперервно перебувала при владі в цій федеральній землі, посідає друге місце з 24,5 відсотка підтримки. Про що свідчать соцопивання Infratest Dimap, проведені для телеканалу ARD, а також дослідження соціологів на замовлення телеканалу ZDF.

Нинішній результат СДПН на понад вісім відсоткових пунктів нижчий за показник, досягнутий на виборах 2015 року. На третьому місці йдуть Зелені з 18-18,5 відсотка, що дещо більше за результат чотирирічної давності. Четвертою за рівнем підтримки виявилася Ліва партія з 12 відсотками. Цей результат так само кращий за здобутий на виборах 2015 року.

Ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП) отримують близько шести відсотків голосів підтримки. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набирає від п'яти до семи відсотків підтримки, кажуть соціологи, і так само потрапляє до земельного парламенту.

Цього разу також була зафіксована значно вища явка на виборах, ніж чотири роки тому. Через порівняно складну виборчу систему в Бремені потрібен певний час, поки не будуть опубліковані достовірні дані щодо підрахунку голосів. Очікується, що попередній офіційний результат опублікують 29 травня.