На виборах в Індії впевнено перемагає партія прем'єр-міністра Моді

Політична сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває впевнену перемогу на парламентських виборах у країні. Очолювана Моді "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія) отримає, за попередніми підрахунками виборчої комісії, 303 місця у 545-місному парламенті, повідомляє агентство AFP. Щоб сформувати більшість в індійському парламенті, політична сила повинна мати щонайменше 272 мандати.

"Бхаратія Джаната парті" стоїть перед "великою перемогою", заявила міністерка закордонних справ і провідний політик партії Сушма Сварадж. На попередніх виборах у 2014 році партія здобула 282 місця в парламентів.

Основний суперник Моді на виборах - Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді - здобув лише 52 місця в парламенті. Ганді визнав свою поразку та привітав Моді з перемогою.

З упішним резльтатом привітав Моді і президент США Дональд Трамп. "Вітання прем'єр-міністру Моді та його "Бхаратія Джаната парті" з їхньою великою перемогою на виборах. Великі справи чекають на американо-індійське партнерство з поверненням прем'єр-міністра Моді до керма. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої важливої роботи разом", - написав Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Індії, на яких мали право проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривали з 11 квітня.