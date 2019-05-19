 На виборах в Індії впевнено перемагає партія прем′єр-міністра Моді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

На виборах в Індії впевнено перемагає партія прем'єр-міністра Моді

На парламентських виборах в Індії перемогу здобуває партія чинного прем'єр-міністра Нарендра Моді. Основний суперник на виборах - Індійський національний конгрес Рахула Ганді - визнав поразку.

Партія прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді перемогла на виборах

Партія прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді перемогла на виборах

Політична сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває впевнену перемогу на парламентських виборах у країні. Очолювана Моді "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія) отримає, за попередніми підрахунками виборчої комісії, 303 місця у 545-місному парламенті, повідомляє агентство AFP. Щоб сформувати більшість в індійському парламенті, політична сила повинна мати щонайменше 272 мандати.

"Бхаратія Джаната парті" стоїть перед "великою перемогою", заявила міністерка закордонних справ і провідний політик партії Сушма Сварадж. На попередніх виборах у 2014 році партія здобула 282 місця в парламентів.

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Близько 900 мільйонів індійців голосуватимуть за склад нижньої палати парламенту. Задля посилення безпеки вибори розбили на сім етапів протягом шести тижнів. (11.04.2019)

Близько 100 мільйонів індійців у восьми штатах країни мають змогу 19 травня віддати голоси за кандидатів до парламенту. Вибори у країні, на яких могли проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривають з 11 квітня. (19.05.2019)

Основний суперник Моді на виборах - Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді - здобув лише 52 місця в парламенті. Ганді визнав свою поразку та привітав Моді з перемогою.

З упішним резльтатом привітав Моді і президент США Дональд Трамп. "Вітання прем'єр-міністру Моді та його "Бхаратія Джаната парті" з їхньою великою перемогою на виборах. Великі справи чекають на американо-індійське партнерство з поверненням прем'єр-міністра Моді до керма. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої важливої роботи разом", - написав Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Індії, на яких мали право проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривали з 11 квітня. 

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