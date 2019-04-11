На виборах в ПАР переміг правлячий Африканський національний конгрес

На парламентських виборах у Південно-Африканській Республіці (ПАР), які відбулись 8 травня, впевнено перемагає правлячий Африканський національний конгрес (АНК). За результатами підрахунку близько 90 відсотків бюлетенів він отримав підтримку понад 57 відсотків виборців, повідомила виборча комісія країни у п'ятницю, 10 травня.

Опозиційна партія "Демократичний альянс" набрала 21 відсоток голосів, а ліворадикальна партія "Борці за економічну свободу" - 10 відсотків.

Результати АНК є гіршими, ніж в 2014 році, коли партія отримала 62 відсотки голосів виборців. Партія ніколи не отримувала менше 60 відсотків голосів з часу своєї перемоги на виборах у 1994 році.

Втім, у партії вважають чинний результат достатньо вагомим. "Люди показали, що готові пробачити АНК. Ми шукаємо чіткий мандат для нашої політики", - заявив представник партії Рональд Ламола, передає агенція Reuters.

Своєю чергою заступниця генерального секретаря АНК Джессі Дуарте заявила, що партія була готова до такого результату. "Ми зовсім не здивовані", - зазначила вона.

За даними представників виборчої комісії, голосування загалом пройшло мирно. Були зафіксовані лише окремі порушення, спричинені негодою, позаплановими відключеннями електроенергії або протестами громадян.