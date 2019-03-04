 На виборах в Естонії перемогла опозиційна Партія реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

На виборах в Естонії перемогла опозиційна Партія реформ

Ліберальна Партія реформ отримала на парламентських виборах в Естонії 28,8 відсотка голосів. Явка на виборах становила 63,1 відсотка.

Очільниця Партії реформ Кая Каллас

Очільниця Партії реформ Кая Каллас

Перемогу на парламентських виборах в Естонії, що відбулися в неділю, 3 березня, здобула опозиційна ліберальна Партія реформ. Згідно з оприлюдненими в ніч на понеділок, 4 березня, даними Республіканської виборчої комісії, Партія реформ набрала 28,8 відсотка голосів. Такий результат забезпечить цій політичній силі 34 мандати в законодавчому органі балтійської країни і дозволить очолити формування майбутнього уряду країни, зазначає агенція новин AFP.

Натомість правляча дотепер Центристська партія здобула майже 23 відсотка, що гарантуватиме їй 26 місць у парламенті. На третьому місці - правопопулістська Консервативна народна партія Естонії (EKRE) з 17,8 відсотка голосів. Такий результат більш ніж удвічі перевищує показник, здобутий нею на парламентських виборах чотири роки тому, нагадує AFP. Тепер EKRE може розраховувати на 19 мандатів у 101-мандатному законодавчому органі країни.

Націоналістичній партії Isamаa (Вітчизна), що дотепер входила до складу урядової коаліції, віддали свої голоси 11,4 відсотка виборців, що гарантує їй 12 місць у парламенті. Ще одна правляча партія - Соціал-демократична - на нинішніх виборах послабила свої позиції: за неї проголосували 9,9 відсотка виборців, тож вона може розраховувати на 10 мандатів.

До складу нинішньої урядової коаліції входили Центристська партія, Isamаa та соціал-демократи. Щодо формату майбутньої урядової коаліції поки нічого певного не відомо. Однак ще до виборів ліберальна Партія реформ та Центристська партія виключили будь-яку співпрацю з популістами, котрі побудували свою передвиборну риторику на євроскептичних та ксенофобських гаслах.

Так само немає певності щодо можливої співпраці між цими двома провідними політичними силами: керівництво Партії реформ вже вказало на розбіжності з Центристською партією в таких питаннях, як податкова політика, право на громадянство та освіта, передає агенція dpa.

Нагадаємо, на 101 депутатський мандат претендували 1099 кандидатів, у тому числі й від 10 політичних партій. Парламент Естонії - Рійгікогу - обирають на чотири роки. На цьогорічних виборах явка становила 63,1 відсотка. Чверть виборців проголосували онлайн, що стало новим рекордом в е-голосуванні. Естонія - перша країна у Європі, котра запровадила електронне голосування ще 2005 року.

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