 На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія - екзитпол

До Міллі Меджлісу проходять 69 представників правлячої партії "Єні Азербайджан", свідчить екзитпол. Явка на позачергових парламентських виборах склала понад 53 відсотки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Представники правлячої партії Азербайджану "Єні Азербайджан" ("Новий Азербайджан") отримують більшість у новому складі парламенту країни - Міллі Меджлісу (Milli Majlis). Про це свідчать дані екзитполу американської організації AJf & Associates Inc., оприлюднені у неділю, 9 лютого.

69 представників правлячої партії перемагають в своїх округах на виборах, які відбулися у неділю. Ще 41 депутат, що проходить в парламент, є безпартійним. Згідно з даними екзитполу, також в парламент проходять десять представників ще шести партій. Загалом парламент Азербайджану складається зі 125 депутатів.

DW.COM

В ОБСЄ заявили, що президентські вибори в Азербайджані, на яких переміг чинний голова держави Ільхам Алієв, відбулись з порушеннями та без справжньої конкуренції. (12.04.2018)

За даними екзит-полів, чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв на позачергових виборах глави держави набирає понад 80 відсотків голосів. Він керує країною з 2003 року. (11.04.2018)

Азербайджан вперше обирає парламент на позачергових виборах. Їх результати визнають за будь-якої явки виборців. (09.02.2020)

Явка на позачергових парламентських виборах склала 53,7 відсотка, свідчать результати іншого екзитполу, проведеного Центром моніторингу "Ряй". За даними директора центру Різвана Абасова, багато депутатів парламенту попереднього скликання будуть представлені і в новому скликанні, хоча є і нові обличчя. 

Критика спостерігачів

Тим часом міжнародні спостерігачі розкритикували вибори до азербайджанського парламенту. Вони повідомляють про невірний підрахунок голосів, вкидання бюлетенів та інші проблеми під час голосування, передає агенція AP. Своєю чергою голова Центральної виборчої комісії Мазахір Панахов повідомив, що скарг на порушення виборчих норм під час голосування не надходило.

Попередній Міллі Меджліс було розпущено за ініціативою "Єні Азербайджан". 28 листопада 2019 року політрада цієї партії вирішила ініціювати дострокові вибори, хоча чергові вибори до парламенту мали відбутися через рік - в останню неділю листопада 2020 року. Вже 2 грудня Міллі Меджліс більшістю голосів ухвалив звернення до президента країни Ільхама Алієва з рекомендацією щодо розпуску парламенту. В ньому зазначалося, що необхідність оновлення парламенту назріла у зв'язку з політикою реформ Алієва, яка "в останні місяці вийшла на якісно новий рівень".

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