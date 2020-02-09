На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія - екзитпол

Представники правлячої партії Азербайджану "Єні Азербайджан" ("Новий Азербайджан") отримують більшість у новому складі парламенту країни - Міллі Меджлісу (Milli Majlis). Про це свідчать дані екзитполу американської організації AJf & Associates Inc., оприлюднені у неділю, 9 лютого.

69 представників правлячої партії перемагають в своїх округах на виборах, які відбулися у неділю. Ще 41 депутат, що проходить в парламент, є безпартійним. Згідно з даними екзитполу, також в парламент проходять десять представників ще шести партій. Загалом парламент Азербайджану складається зі 125 депутатів.

Явка на позачергових парламентських виборах склала 53,7 відсотка, свідчать результати іншого екзитполу, проведеного Центром моніторингу "Ряй". За даними директора центру Різвана Абасова, багато депутатів парламенту попереднього скликання будуть представлені і в новому скликанні, хоча є і нові обличчя.

Критика спостерігачів

Тим часом міжнародні спостерігачі розкритикували вибори до азербайджанського парламенту. Вони повідомляють про невірний підрахунок голосів, вкидання бюлетенів та інші проблеми під час голосування, передає агенція AP. Своєю чергою голова Центральної виборчої комісії Мазахір Панахов повідомив, що скарг на порушення виборчих норм під час голосування не надходило.

Попередній Міллі Меджліс було розпущено за ініціативою "Єні Азербайджан". 28 листопада 2019 року політрада цієї партії вирішила ініціювати дострокові вибори, хоча чергові вибори до парламенту мали відбутися через рік - в останню неділю листопада 2020 року. Вже 2 грудня Міллі Меджліс більшістю голосів ухвалив звернення до президента країни Ільхама Алієва з рекомендацією щодо розпуску парламенту. В ньому зазначалося, що необхідність оновлення парламенту назріла у зв'язку з політикою реформ Алієва, яка "в останні місяці вийшла на якісно новий рівень".