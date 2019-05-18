 На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Новини

На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція

На парламентських виборах в Австралії перемагає консервативна коалація на чолі з прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон з дружиною на виборчій дільниці

На парламентських виборах в Австралії, що відбулися в суботу, 18 травня, лідирує правляча консервативна коаліція на чолі з Ліберальної партією. Згідно з попередніми результами, оприлюдненими австралійською виборчою комісією, представники коаліції ведуть перед у 69 виборчих округах та мають невелику перевагу ще в п'яти.

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Представники опозиційної Лейбористської партії лідирують у 56 округах та мають невелику перевагу ще в 11-ти. Лідер лейбористів Білл Шортен вже визнав поразку своєї партії на виборах, повідомляє агентство dpa. Незалежні кандидати та представники невеликих партій є лідерами у семи округах. Ще з трьох округів інформації немає.

Консервативна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном демонструє на виборах гарні результати, незважаючи на те, що соціологічні опитування не передбачали раніше її перемоги. Втім, на думку експертів, у країні зберігається можливість появи "підвішеного" парламенту, де жожна з двох провідних партій не здобуде достатньо голосів, щоб сформувати уряд.

Партія, яка здобуває більшість у 151-місній Палаті представників, нижній палаті австралійського парламенту, може сформувати уряд максимум на три роки. З 2007 року, однак, жоден з прем'єр-міністрів країни не добув до кінця свій трирічний термін.

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    Автор: Родіон Еббіґгаузен


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