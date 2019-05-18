На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція

На парламентських виборах в Австралії, що відбулися в суботу, 18 травня, лідирує правляча консервативна коаліція на чолі з Ліберальної партією. Згідно з попередніми результами, оприлюдненими австралійською виборчою комісією, представники коаліції ведуть перед у 69 виборчих округах та мають невелику перевагу ще в п'яти.

Представники опозиційної Лейбористської партії лідирують у 56 округах та мають невелику перевагу ще в 11-ти. Лідер лейбористів Білл Шортен вже визнав поразку своєї партії на виборах, повідомляє агентство dpa. Незалежні кандидати та представники невеликих партій є лідерами у семи округах. Ще з трьох округів інформації немає.

Консервативна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном демонструє на виборах гарні результати, незважаючи на те, що соціологічні опитування не передбачали раніше її перемоги. Втім, на думку експертів, у країні зберігається можливість появи "підвішеного" парламенту, де жожна з двох провідних партій не здобуде достатньо голосів, щоб сформувати уряд.

Партія, яка здобуває більшість у 151-місній Палаті представників, нижній палаті австралійського парламенту, може сформувати уряд максимум на три роки. З 2007 року, однак, жоден з прем'єр-міністрів країни не добув до кінця свій трирічний термін.