На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція

На парламентських виборах в Австралії, що відбулися в суботу, 18 травня, лідирує правляча консервативна коаліція на чолі з Ліберальної партією. Згідно з попередніми результами, оприлюдненими австралійською виборчою комісією, представники коаліції ведуть перед у 69 виборчих округах та мають невелику перевагу ще в п'яти.
Представники опозиційної Лейбористської партії лідирують у 56 округах та мають невелику перевагу ще в 11-ти. Лідер лейбористів Білл Шортен вже визнав поразку своєї партії на виборах, повідомляє агентство dpa. Незалежні кандидати та представники невеликих партій є лідерами у семи округах. Ще з трьох округів інформації немає.
Консервативна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном демонструє на виборах гарні результати, незважаючи на те, що соціологічні опитування не передбачали раніше її перемоги. Втім, на думку експертів, у країні зберігається можливість появи "підвішеного" парламенту, де жожна з двох провідних партій не здобуде достатньо голосів, щоб сформувати уряд.
Партія, яка здобуває більшість у 151-місній Палаті представників, нижній палаті австралійського парламенту, може сформувати уряд максимум на три роки. З 2007 року, однак, жоден з прем'єр-міністрів країни не добув до кінця свій трирічний термін.
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У пошуках ідеальної столиці
Нігерія - втеча від спеки
Метрополія Лагос (на фото ліворуч) була столицею Нігерії до 1991 року. Зараз там мешкає 16 мільйонів людей, але й тоді місто було перенаселеним, постійно перебувало у заторах і до того ж страждало від спеки. Нинішня нігерійська столиця Абуджа (праворуч) розташована у 300 кілометрах від Лагоса - у місті не так спекотно і нині там живуть менше мільйона людей.
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У пошуках ідеальної столиці
Австралія - Канберра як компромісне рішення
У ХІХ столітті найбільші міста Австралії - Сідней і Мельбурн - конкурували за визнання столицею. Однак уряд вирішив зовсім по-іншому і розпорядився розташувати столицю у штаті Новий Південний Уельс. Після спеціального конкурсу на найкращий дизайн столиці саме між Сіднеєм та Мельбурном на початку ХХ століття з'явилася Канберра. Уряд перебрався туди у 1927 році.
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У пошуках ідеальної столиці
Бразилія - успішний проект Бразиліа
Після тривалих переговорів у 1960 році столицю Бразилії перенесли з Ріо-де-Жанейро до Бразиліа (фото праворуч). Основними мотивами такого рішення слугували також перенаселення міста та його розташування на околиці. Бразиліа ж як місто народилось на кульмані і за обрисами нагадує хрест. Проект "нова столиця" мав шалений успіх та ліг в основу планів інших країн щодо нових столиць.
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У пошуках ідеальної столиці
М'янма - гігантоманський проект
У 2005 році столиця М'янми (у минулому - Бірми) перенесли з Янгону (ліворуч) до Нейп'їдо (праворуч). Військовий уряд таким чином слідував традиції, згідно з якою кожна правляча династія країни засновувала нову столицю. Місто є величезним за своєю площею - у 70 разів більшим за Париж. Аби дістатися з однієї урядової будівлі до іншої, потрібно подекуди подолати півгодини шляху безлюдними вулицями.
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У пошуках ідеальної столиці
Пакистан - військові замість бізнесу
У 1959 році пакистанський уряд вирішив перенести столицю з Карачі (ліворуч) до Ісламабада (праворуч). Таким чином мав зменшитися вплив багатих підприємців з Карачі на політику. Також нова столиця розташовується ближче до штаб-квартири військових у Равалпінді та спірного регіону Джамму і Кашмір, який є причиною тривалого конфлікту із Індією.
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У пошуках ідеальної столиці
Казахстан - символ правителя Нур-Султан
Астана (на фото праворуч) також зародилася на креслярській дошці. Переїзд уряду Казахстану з бізнесового центру Алма-Ати (ліворуч) до Астани відбувся у 1997 році. Японський архітектор Кісьо Курокава надав місту футуристичного вигляду. У 2019 році місто перейменували на Нур-Султан на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, знаного у світі як авторитарного правителя.
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У пошуках ідеальної столиці
Росія - відродження старої столиці
Переїзд російської столиці зі Санкт-Петербурга (на фото ліворуч) до Москви стався у 1918 році внаслідок заснування нової більшовицької держави. Москва (праворуч) вже мала столичний статус до того, як цар Петро Перший заснував у 1703 році Санкт-Петербург, який і став у 1712 році столицею Російської імперії.
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У пошуках ідеальної столиці
Німеччина - Берлін як столиця возз'єднання
Після Другої світової війни Німеччина була розділена. Уряд Західної Німеччини розташовувався у Бонні (на фото ліворуч), столицею НДР був Берлін. У західнонімецькій конституції було записано, що у випадку возз'єднання Німеччини її столицею знову стане Берлін. Так і сталось після подій 1990 року. 2019 року відзначають 25-й ювілей із затвердження так званого "Закону Бонн/Берлін".
Автор: Родіон Еббіґгаузен