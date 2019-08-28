На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

На Венеційському фестивалі, який завершився на острові Лідо в суботу, 7 вересня, вручили нагороди. "Золотого лева" отримав фільм "Джокер" американського режисера Тодда Філліпса. Психологічний трилер розповідає історію становлення суперзлодія - антагоніста Бетмена. Головну роль у фільмі зіграв Хоакін Фенікс.
Акторка Еммануель Сейнер та продюсери Ален Голдман та Лука Барбарескі отримали нагороду від імені режисера Романа Поланські
"Срібного лева" за найкращу режисуру отримав швед Рой Андерссон, який представив на кінофестивалі фільм "Про нескінченність". Головну нагороду від журі за історичну драму "Справа Дрейфуса" ("Я обвинувачую") отримав Роман Поланський. Стрічка заснована на реальних подіях та розповідає історію безвинно засудженого за шпигунство офіцера.
Лука Марінеллі
Кращим актором визнано Луку Марінеллі за роль у фільмі "Мартін Іден" режисера П'єтро Марчелло. Найкращою акторкою - Аріан Аскарід, яка зіграла у фільмі "Глорія Мунді".
Аріан Аскарід отримала приз, як найкраща акторка
Приз за кращий сценарій отримав Йонфань за китайський анімаційний фільм "№ 7 Черрі Лейн". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю здобув режисер Франко Мареска за фільм "La mafia non e piu quella di una volta" ("Мафія вже не та, що раніше". - Ред.). Премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют отримав актор Тоббі Валлес за роль наркомана в картині "Молочний зуб".
Нагороду в номінації "Лев майбутнього" отримала картина "Ти помреш у 20 років" режисера Амджада Абу Алала. Фільм "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича переміг у конкурсній програмі "Горизонти".
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Бетмен проти Супермена: вимушений союз
На екрани виходить новий фільм, у якому цим супергероям доведеться об'єднати зусилля, щоб урятувати світ. Допомагає їм у цьому Диво-жінка. Типова історія супергероїв і супергероїнь: застосувати силу, щоб урятувати людство від жахливих демонів. Усі троє походять із коміксів американського видавництва DC, заснованого ще в 1934 році.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Супермен: хлопець, який може все
Предка всіх супергероїв Супермена створили в 1933 році автор коміксів Джеррі Сігел і художник Джо Шустер. Його здібності: суперслух, супердихання, супершвидкий, суперсильний, невразливий, може літати. Він походить із планети Криптон і живиться сонячною енергією.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Супердівчина, кузина Супермена
Уперше з'явилася в коміксах про Супермена, а в 1959 році отримала власну серію коміксів. Супердівчина має такі самі сили та здібності, як і її кузен. Фільм про Супердівчину 1984 року з Гелен Слейтер у головній ролі зазнав провалу. У 2015 році з'явився телесеріал. Кумедний факт: Гелен Слейтер грає в серіалі названу маму Супердівчини.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Бетмен, темний воїн
Дитиною Брюс Зейн став свідком убивства своїх батьків. У дорослому віці він обирає завданням свого життя звільнити рідне місто Готем Сіті від злочинності. Його сила заснована на жорстких тренуваннях, розумі та технічних допоміжних засобах. Один із найважливіших - бетмобіль, авто, яке може практично все. Костюм Бетмена, зроблений за подобою летючої миші, має лякати ворогів.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Жінка-кішка, супротивниця Бетмена
За задумом авторів вона мала ворогувати з Бетменом. Але згодом вони почали симпатизувати одне одному і час від часу мали шури-мури. Жінці-кішці присвячено чимало фільмів із відомими акторами. У 1994-му її втілила Мішель Пфайфер, у 2004-му з'явилася стрічка з Голлі Беррі. У 2012-му в "Темний лицар повертається" з'явилася Енн Гетевей.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Чоловік-павук, зірка Marvel Comics
Укус радіоактивного павука дарує йому суперсили. Його особливості: лазити по стінах і передчувати небезпеку. Із залоз на руках він випускає павучі сіті і так знешкоджує ворогів. Відповідальність для нього понад усе, заради місії він залишає навіть велике кохання. Чоловіка-павука створили у 1962 році конкуренти DC, видавництво Marvel.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Халк: ховайся, якщо він розгніваний
Ще один персонаж від видавництва Marvel. Науковець Брюс Беннер одного дня потрапляє під потужне гамма-опромінення. Після цього щоразу, коли Баннер гнівається, то перетворюється на великого зеленого монстра. Спершу він майже не володіє новим собою, та після того, як опановує суперсилу, з нібито монстра виходить корисний супергерой.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Із Капітаном Америкою проти Гітлера
У 1941 році із цим стовідсотковим американським патріотом почалася пропагандистська кампанія проти німецьких нацистів. "Кеп" - бойова машина, чия єдина зброя - просто-таки незнищенний щит. Тілесну силу, рівень витривалості та швидкість реакції Капітан Америка має завдяки експериментальній сироватці, яку розробили військові. Однак сироватка потрапляє до рук нацистів…
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Шибайголова: сильніший за закон
Метью втрачає зір у автокатастрофі. Окрім того, на нього виливається радіоактивна рідина. Це загострює всі його відчуття. Метью може чути навіть крізь стіни. Він стає успішним адвокатом із подвійною ідентичністю: ночами чоловік перетворюється на Шибайголову (Daredevil), який бореться зі злочинцями.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Хеллбой - некласичний супергерой
Демон із пекла. Народжений із полум'я, природно вогнетривкий, мегасильний і невразливий. Його зброя - спеціальний револьвер, заряджений усім, чого боїться нечисть: свяченою водою, часником, сріблом. Хеллбой полює на демонів і врешті-решт рятує людство від Апокаліпсису.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Антигерой Deadpool
Після того як Вейд Вілсон дізнався про свій діагноз - рак, - він взяв участь у ризикованому експерименті. Це зцілило і водночас спотворило чоловіка. Так постав "Deadpool", який починає вендетту проти кривдників. Брутальний, психопатичний, зі злим гумором - цей антигерой неабияк сподобався публіці. "Deadpool" тижнями очолював кіночарти.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №1: Хранителі
Ще один приклад не надто зразкових супергероїв - "Хранителі"(The Watchmen). Журнал Time назвав графічний роман, який вийшов у видавництві DC, серед 100 найкращих романів англійською мовою, що з'явилися між 1923 і 2005 роками. У 2009-му історію екранізували. За сюжетом, колишнього супергероя Комедіанта вбивають. Його соратник Роршах шукає злочинців і викриває змову.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №2: Люди Ікс
Молоді мутанти з надприродними здібностями. Скелет Росомахи вкритий шаром непробивного металу. З рук він може випускати довгі леза. Інші мутанти здатні вбивати силою думки або погляду, телепортуватися, керувати стихіями. Найсильніший із них - Магнето, який водночас є найбільшим лиходієм. На нього й полюють Люди Ікс.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Гурт супергероїв №3: Фантастична четвірка
Фантастична четвірка - група героїв із різними здібностями, випадково набутими під час космічної експедиції. Рід стає надзвичайно гнучким, С'юзен може робитися невидимою, її молодший брат Джонні контролює вогонь, може сам себе запалювати і літати, а Бен перетворюється на силача з практично кам'яною шкірою. Усі разом вони рятують людство.
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Бетмен проти Супермена: парад супергероїв
Їм немає рівних: Месники
Окрім Капітана Америки та Халка, інші відомі супергерої від Marvel - це Чорна Вдова (шпигунка, котра володіє бойовим мистецтвом), Залізна Людина (боєць у високотехнологічній броні) та Тор (керує громом і блискавицями). Багато інших персонажів Marvel з'являлися в коміксах про Месників, створених у 1963 році, а фільми про них належать до найуспішніших блокбастерів.
Автор: Зільке Вюнш, Аніта Грабська