На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

На Венеційському фестивалі, який завершився на острові Лідо в суботу, 7 вересня, вручили нагороди. "Золотого лева" отримав фільм "Джокер" американського режисера Тодда Філліпса. Психологічний трилер розповідає історію становлення суперзлодія - антагоніста Бетмена. Головну роль у фільмі зіграв Хоакін Фенікс.

Акторка Еммануель Сейнер та продюсери Ален Голдман та Лука Барбарескі отримали нагороду від імені режисера Романа Поланські

"Срібного лева" за найкращу режисуру отримав швед Рой Андерссон, який представив на кінофестивалі фільм "Про нескінченність". Головну нагороду від журі за історичну драму "Справа Дрейфуса" ("Я обвинувачую") отримав Роман Поланський. Стрічка заснована на реальних подіях та розповідає історію безвинно засудженого за шпигунство офіцера.

Лука Марінеллі

Кращим актором визнано Луку Марінеллі за роль у фільмі "Мартін Іден" режисера П'єтро Марчелло. Найкращою акторкою - Аріан Аскарід, яка зіграла у фільмі "Глорія Мунді".

Аріан Аскарід отримала приз, як найкраща акторка

Приз за кращий сценарій отримав Йонфань за китайський анімаційний фільм "№ 7 Черрі Лейн". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю здобув режисер Франко Мареска за фільм "La mafia non e piu quella di una volta" ("Мафія вже не та, що раніше". - Ред.). Премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют отримав актор Тоббі Валлес за роль наркомана в картині "Молочний зуб".

Нагороду в номінації "Лев майбутнього" отримала картина "Ти помреш у 20 років" режисера Амджада Абу Алала. Фільм "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича переміг у конкурсній програмі "Горизонти".