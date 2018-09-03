На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

"Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі в Італії, який завершився у суботу, 8 вересня, отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона. Стрічка, знята для інтернет-сервісу Netflix, розповідає історію життя пересічної родини середнього достатку в Мехіко в 70-х роках минулого століття.

Кращим режисером, на думку журі, став Жак Одіар із фільмом "Брати Сістерс". Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм "Фаворитка".

Кращими актором став Віллем Дефо за роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності", в якому він зіграв голландського художника. Кращою актрисою визнано Олівію Колман за роль королеви Анни Стюарт у фільмі "Фаворитка".

Приз за кращий сценарій отримали брати Джоель та Ітан Коени за картину "Балада Бастера Скраггса". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримала австралійська режисерка Дженніфер Кент за фільм "Соловей", премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр за роль в цьому ж фільмі.

Міжнародний Венеційський кінофестиваль проходив з 29 серпня по 8 вересня на острові Лідо. В основному конкурсі взяла участь 21 картина.

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