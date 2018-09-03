 На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

На Венеційському кінофестивалі роздали нагороди

"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона. Кращими актором став Віллем Дефо, а акторкою - Олівія Колман.

Золотого лева отримав Альфонсо Куарон за стрічку Рома

"Золотого лева" отримав Альфонсо Куарон за стрічку "Рома"

"Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі в Італії, який завершився у суботу, 8 вересня, отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона. Стрічка, знята для інтернет-сервісу Netflix, розповідає історію життя пересічної родини середнього достатку в Мехіко в 70-х роках минулого століття.

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Журі 75-го Венеціанського кінофестивалю непокоїть нинішній стан здоров'я ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Журі конкурсу висловилося за звільнення Сенцова. (08.09.2018)

Фільм мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води" здобув головний приз міжнародного кінофестиваля у Венеції - "Золотого лева". (09.09.2017)

Кращим режисером, на думку журі, став Жак Одіар із фільмом "Брати Сістерс". Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм "Фаворитка".

Кращими актором став Віллем Дефо за роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності", в якому він зіграв голландського художника. Кращою актрисою визнано Олівію Колман за роль королеви Анни Стюарт у фільмі "Фаворитка".

Приз за кращий сценарій отримали брати Джоель та Ітан Коени за картину "Балада Бастера Скраггса". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримала австралійська режисерка Дженніфер Кент за фільм "Соловей", премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр за роль в цьому ж фільмі.

Міжнародний Венеційський кінофестиваль проходив з 29 серпня по 8 вересня на острові Лідо. В основному конкурсі взяла участь 21 картина.

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"Донбас" Сергія Лозниці шокував німців (03.09.2018)

  • Венеційський кінофестиваль: Форма води / The Shape of Water

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Форма води" / The Shape of Water

    Стрічка "Форма води" (The Shape of Water) отримала головний приз кінофестивалю - "Золотого лева". Серед його героїв - людина-амфібія, працівники надсекретної лабораторії міноборони США, шпигуни КДБ, "принцеса без голосу" (німа прибиральниця) та її аж надто балакуча подружка. Режисер - мексиканець Гільєрмо дель Торо. Головні жіночі ролі - у Селлі Хокінс (ліворуч на фото) та Октавії Спенсер.

  • Венеційський кінофестиваль - Сара Адлер, Фокстрот / Foxtrot

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Фокстрот" / Foxtrot

    Особливий приз журі отримала стрічка "Фокстрот" / Foxtrot ізраїльського режисера Самуеля (Шмуеля) Маоза, який уже здобував у Венеції "Золотого лева". Йдеться про війну, про смерть, боротьбу, та найголовніше - про зв'язок поколінь. "Фокстрот" - позивний блокпосту, де служить один з головних героїв, а також саундтрек стрічки. Головну жіночу роль зіграла Сара Адлер (на фото).

  • Italien Venedig Film Festival Biennale Goldener Löwe (Getty Images/AFP/T. Fabi)

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Опікунство" / Jusqu’à la garde

    Молодий французький актор, режисер та сценарист Ксав'є Легран визнаний на Венеційському фестивалі найкращим режисером за фільм "Опікунство". Він отримав "Срібного лева" за стрічку про розлучення та його тяжкі наслідки.

  • Венеційський кінофестиваль - Три рекламні щити на кордоні Еббінга, Міссурі / Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Мартін Макдонах

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Три рекламні щити на кордоні Еббінга, Міссурі" / Three Billboards outside Ebbing, Missouri

    Кращим сценарієм визнаний сценарій Мартіна Макдонаха. Три рекламні щити на кордоні Еббінга в штаті Міссурі, які дали назву фільму, поставила 50-річна Мілдред Хаєс, аби змусити шерифа містечка знайти вбивцю її дочки. Написи на щитах - звинувачення в бік поліції. Виконавицю головної ролі, акторку Френсіс Макдорманд, вважають однією з головних претенденток на "Оскар".

  • Italien Venedig Film Festival Biennale Beste Schauspielerin Charlotte Rampling (C) (Getty Images/V.Z. Celotto)

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Ханна" / Hannah

    Шарлотта Ремплінг (в центрі) отримала приз Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль у стрічці "Ханна". Вона оповідає історію літньої жінки, чоловік якої опинився у в'язниці. Він вперто не визнає його очевидну вину. Цю драму про самотність та втрату почуття реальності зняв Андреа Паллаоро.

  • Italien Venedig Film Festival Biennale bester Schauspieler: Kamel El Basha (Getty Images/V.Z. Celotto)

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Образа" / L´Insulte

    Ліванець Камел Ель Баша отримав приз на найкращу чоловічу роль у стрічці "Образа". Її сюжет комічний: Тоні, ліванський християнин, поливає квіти на балконі, і вода крапає на голову палестинця Яссера, який саме йшов вулицею. Однак це не комедія, а драма. Скандал розвивається, і справа доходить не тільки до суду, а й майже до нової громадянської війни у Лівані.

  • Венеційський кінофестиваль - Субурбікон

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Субурбікон"/ Suburbicon

    І ще кілька слів про фільми, які викликали інтерес на фестивалі. Дія цієї стрічки відбувається у 1950-і роки. Субурбікон - провінційне американське містечко. Взірцеве, як і сім'я Лодж. Чоловіка-бухгалтера втілив Метт Деймон, дружину - Джуліанна Мур (на фото). Сценарій цієї трагікомедії з елементами чорного гумору брати Коени написали ще у 1986 році, режисером став Джордж Клуні.

  • Венеційський кінофестиваль - мати! / mother! Даррена Аронофскі

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "мати!" / mother!

    У стрічці "мати!" (mother!) також з'являються непрохані гості. Але це не трагікомедія, це психотрилер з елементами фільму жахів. Дженніфер Лоуренс та Хав'єр Бардем (на фото) утілили сімейну пару, яка мешкає у старому вікторіанському особняку, який вони намагаються відремонтувати. У фільмі Даррена Аронофскі також грають Ед Харріс та Мішель Пфайффер.

  • Венеційський кінофестиваль: Мектуб, любов моя: Пісня перша / Mektoub, My Love Canto Uno

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Мектуб, любов моя: Пісня перша" / Mektoub, My Love Canto Uno

    "Мектуб, любов моя: Пісня перша" - стрічка про любов та про кіно. У ній йдеться про історію сценариста, який приїздить з Парижа відпочити до рідного містечка біля моря. Фільм знятий французьким режисером з туніським корінням Абделатіфом Кешишем. Задля фінансування стрічки йому довелося продати "Золоту пальмову гілку", отриману в 2013 році в Каннах за "Життя Адель".

  • Венеційський кінофестиваль. Зменшення / Downsizing

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Зменшення" / Downsizing

    Фільм "Downsizing" ("Зменшення") американського режисера Александра Пейна - комедія з елементами фантастики. Пол Сафранек, герой Метта Деймона, погоджується на незвичний експеримент: його зменшують. Мета - економія сімейного бюджету. У стрічці задіяна ціла плеяда знаних акторів: Крістен Віг, Кристоф Вальц, Алек Болдуїн, Лора Дерн.

  • Венеційський кінофестиваль - Людський потік / Human Flow - Ай Вейвей

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Людський потік" / Human Flow

    Документальну стрічку "Людський потік" / Human Flow знімали близько року і в понад двох десятках країн світу. Вона розповідає про глобальну проблему - проблему біженців. Фільм зробив відомий китайський митець Ай Вейвей.

  • Венеційський кінофестиваль - Війна / Krieg

    Фотогалерея: переможці Венеційського кінофестивалю

    "Війна" / Krieg

    Фільм "Війна" / Krieg показують у Венеції поза конкурсом. Це чудовий зразок молодого німецького кіно. Рік Остерманн (Rick Ostermann) розповідає історію людини, яка після смерті сина стає самітником. Він живе один у будиночку в горах, аж доки його не починають тероризувати та втягують у тривалу та виснажливу війну.

    Автор: Єфім Шуман, Стас Соколов


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