 На борту Boeing 737, який розбився в Ефіопії, були громадяни 35 країн світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

На борту Boeing 737, який розбився в Ефіопії, були громадяни 35 країн світу

Серед пасажирів рейсу Аддіс-Абеба - Найробі були громадяни Кенії, Канади, Ефіопії, США, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. За попередніми даними, українців на борту не було.

Boeing 737, Ефіопія, Аддіс-Абеба, Найробі, авіакатастрофа

На місці трагедії. Boeing 737 розбився за 50 кілометрів на південь від столиці Ефіопії приблизно за шість хвилин після злету

На борту пасажирського літака Boeing 737, який розбився в Ефіопії в неділю, 10 березня, перебували громадяни 35 країн світу. Про це повідомила інформагенція AP з посиланням на авіакомпанію Ethiopian Airlines, якій належав літак.

На борту лайнера, що виконував рейс із Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, перебували 149 пасажирів і восьмеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. За даними авіперевізника, серед загиблих - 32 громадян Кенії, 18 канадійців, дев'ятеро ефіопів, восьмеро громадян США, а також Італії й Китаю, семеро британців, семеро французів, п'ятеро німців, троє росіян, австрійців і швейцарців. На борту перебували також громадяни Словаччини, Іспанії, Ізраїлю й інших країн світу.

Громадян України серед пасажирів не було, повідомив Департамент консульської служби МЗС України у Twitter із посиланням на попередні дані Ethiopian Airlines.

Причини катастрофи з'ясовують. За кілька хвилин після злету пілот надіслав диспетчеру сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення до летовища, повідомив журналістам генеральний директор авіакомпанії Тевольде Гебре-Маріам. Зв'язок із лайнером перервався за кілька хвилин після старту. За шість хвилин після злету Boeing 737 упав.

Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines вважається надійною. Її літаки виконують рейси по всьому світу, серед іншого до Франкфурта-на-Майні, Нью-Йорка, Бангкока й Дубая. Попередня аварія, яку зазнав Boeing 737-800, що належав цьому авіаперевізнику, сталася в січні 2010 року. Літак упав у Середземне море поблизу берегів Лівану. 90 пасажирів загинули.

За статистикою, авіаперевезення - найбезпечніший вид транспорту. Пасажиру потрібно упродовж 241 року щодня здійснювати один переліт літаком, перш ніж він потрапить у смертельну аварію, підрахували в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (ІАТА).

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В Ефіопії розбився літак, 157 осіб загинули

Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив. (10.03.2019)  

У 2018 році в авіакатастрофах у світі загинули 523 людини

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За весь 2017 рік в авіакатастрофах загинули 67 осіб. Це найнижчі показники в історії авіації, повідомляє Aviation Safety Network. Імовірність потрапити в авіакатастрофу на пасажирському лайнері - 1 до 9200000. (31.12.2017)  

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