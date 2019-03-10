На борту Boeing 737, який розбився в Ефіопії, були громадяни 35 країн світу

Серед пасажирів рейсу Аддіс-Абеба - Найробі були громадяни Кенії, Канади, Ефіопії, США, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. За попередніми даними, українців на борту не було.
На місці трагедії. Boeing 737 розбився за 50 кілометрів на південь від столиці Ефіопії приблизно за шість хвилин після злету
На борту пасажирського літака Boeing 737, який розбився в Ефіопії в неділю, 10 березня, перебували громадяни 35 країн світу. Про це повідомила інформагенція AP з посиланням на авіакомпанію Ethiopian Airlines, якій належав літак.
На борту лайнера, що виконував рейс із Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, перебували 149 пасажирів і восьмеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. За даними авіперевізника, серед загиблих - 32 громадян Кенії, 18 канадійців, дев'ятеро ефіопів, восьмеро громадян США, а також Італії й Китаю, семеро британців, семеро французів, п'ятеро німців, троє росіян, австрійців і швейцарців. На борту перебували також громадяни Словаччини, Іспанії, Ізраїлю й інших країн світу.
Громадян України серед пасажирів не було, повідомив Департамент консульської служби МЗС України у Twitter із посиланням на попередні дані Ethiopian Airlines.
Причини катастрофи з'ясовують. За кілька хвилин після злету пілот надіслав диспетчеру сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення до летовища, повідомив журналістам генеральний директор авіакомпанії Тевольде Гебре-Маріам. Зв'язок із лайнером перервався за кілька хвилин після старту. За шість хвилин після злету Boeing 737 упав.
Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.
Авіакомпанія Ethiopian Airlines вважається надійною. Її літаки виконують рейси по всьому світу, серед іншого до Франкфурта-на-Майні, Нью-Йорка, Бангкока й Дубая. Попередня аварія, яку зазнав Boeing 737-800, що належав цьому авіаперевізнику, сталася в січні 2010 року. Літак упав у Середземне море поблизу берегів Лівану. 90 пасажирів загинули.
За статистикою, авіаперевезення - найбезпечніший вид транспорту. Пасажиру потрібно упродовж 241 року щодня здійснювати один переліт літаком, перш ніж він потрапить у смертельну аварію, підрахували в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (ІАТА).
Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив. (10.03.2019)
Авіакомпанії перевезли торік 4,3 мільярда пасажирів, виконавши 46,1 мільйона рейсів. За увесь рік сталися 11 аварій із загиблими, кажуть у Міжнародній асоціації повітряного транспорту. (21.02.2019)