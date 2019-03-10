На борту Boeing 737, який розбився в Ефіопії, були громадяни 35 країн світу

На борту пасажирського літака Boeing 737, який розбився в Ефіопії в неділю, 10 березня, перебували громадяни 35 країн світу. Про це повідомила інформагенція AP з посиланням на авіакомпанію Ethiopian Airlines, якій належав літак.

На борту лайнера, що виконував рейс із Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, перебували 149 пасажирів і восьмеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. За даними авіперевізника, серед загиблих - 32 громадян Кенії, 18 канадійців, дев'ятеро ефіопів, восьмеро громадян США, а також Італії й Китаю, семеро британців, семеро французів, п'ятеро німців, троє росіян, австрійців і швейцарців. На борту перебували також громадяни Словаччини, Іспанії, Ізраїлю й інших країн світу.

Громадян України серед пасажирів не було, повідомив Департамент консульської служби МЗС України у Twitter із посиланням на попередні дані Ethiopian Airlines.

Причини катастрофи з'ясовують. За кілька хвилин після злету пілот надіслав диспетчеру сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення до летовища, повідомив журналістам генеральний директор авіакомпанії Тевольде Гебре-Маріам. Зв'язок із лайнером перервався за кілька хвилин після старту. За шість хвилин після злету Boeing 737 упав.

Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines вважається надійною. Її літаки виконують рейси по всьому світу, серед іншого до Франкфурта-на-Майні, Нью-Йорка, Бангкока й Дубая. Попередня аварія, яку зазнав Boeing 737-800, що належав цьому авіаперевізнику, сталася в січні 2010 року. Літак упав у Середземне море поблизу берегів Лівану. 90 пасажирів загинули.

За статистикою, авіаперевезення - найбезпечніший вид транспорту. Пасажиру потрібно упродовж 241 року щодня здійснювати один переліт літаком, перш ніж він потрапить у смертельну аварію, підрахували в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (ІАТА).