На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ

На борту кораблів Військово-морських сил України, які Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, перебували співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України, підтвердив глава СБУ Василь Грицак. Як повідомляє у вівторок, 27 листопада, прес-центр СБУ, офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, пише "Інтерфакс-Україна".

У Службі безпеки України зазначили, що проти двох українських катерів і малого буксира росіяни застосували шість плавзасобів ФСБ і чотири військово-морські плавзасоби, а також бойові вертольоти та літаки ВКС РФ. "За підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення", - йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки України зазначає, що вживає всіх необхідних заходів для звільнення українців і повернення їх у свої сім'ї.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.