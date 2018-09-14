 На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд

Учасник Берлінського марафону, кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге пробіг марафон за 2 години, 1 хвилину й 39 секунд, перевершивши світовий рекорд чотирирічної давності, встановлений його ж співвітчизником в Берліні.

Еліуд Кіпчоге на марафоні в Берліні

Еліуд Кіпчоге фінішує на марафоні в Берліні

Кенієць Еліуд Кіпчоге встановив новий світовий рекорд, пробігши на марафоні в Берліні. Під час забігу в неділю, 16 вересня, 33-річному легкоатлету знадобилося 2 години, 1 хвилина і 39 секунд для подолання дистанції в 42,195 кілометра, передає агенція новин dpa.

Уперше в історії традиційну марафонську дистанцію вдалося подолати за менш ніж 2 години й 2 хвилини. Нинішнім результатом Кіпчоге перевершив попередній світовий рекорд на 1 хвилину 18 секунд. Дотеперішній рекордний показник також належав кенійцеві Деннісу Кіметто. Кіметто встановив його так само на марафоні в Берліні - 2014 року. Другим і третім на забігу в неділю фінішували земляки Кіпчоге, Амос Кіпруто (2:06:23) та Вілсон Кіпсанг (2:06:48).

За сьогоднішню перемогу Кіпчоге отримає загалом 120 тисяч євро грошової винагороди: 50 тисяч за світовий рекорд, 40 тисяч за перемогу на Берлінському марафоні й 30 тисяч як додатковий бонус за пробіг менше ніж за 2 години й 4 хвилини. Нинішній світовий рекорд у чоловічому забігу став 8-м за останні 20 років проведення Берлінського марафону.

Кенія попереду всіх

Серед жінок найкращою теж виявилася представниця Кенії, 35-річна Гледіс Чероно. Вона пробігла традиційну для марафону дистанцію за 2 години, 18 хвилин і 11 секунд, обійшовши ефіопок Руті Ага (2:18:34) та Тірунеш Дібаба (2:18:55). Остання вважалася фавориткою перед забігом у Берліні.

Дивитись відео 00:37
Now live
00:37 хв

Футболки LDNR від Nike обурили українців (05.02.2018)

Дивитись відео 00:33
Now live
00:33 хв

Забіг після Різдва: як німці спалюють зайві калорії (27.12.2017)

DW.COM

У марафоні в Києві взяли участь понад 10 тисяч бігунів

Переможцем київського марафону став Артем Піддубний, який подолав 42 кілометри за 2 години 24 хвилини. (08.10.2017)  

Німецька поліція запобігла нападу під час Берлінського напівмарафону

Співробітники берлінської поліції затримали під час спецоперації шістьох чоловіків за підозрою у причетності до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону. (08.04.2018)  

Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні

Детальна перевірка не підтвердила попередніх повідомлень про підготовку затриманими напередодні чоловіками нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону. (09.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Футболки LDNR від Nike обурили українців (05.02.2018)  

Забіг після Різдва: як німці спалюють зайві калорії (27.12.2017)  

Реклама

Докладно

Труби заводу Кримський титан, 4 вересня

Чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Жителі Криму й надалі нарікають на погіршення стану здоров'я через викиди заводу "Кримський титан". 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  