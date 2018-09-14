На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд

Кенієць Еліуд Кіпчоге встановив новий світовий рекорд, пробігши на марафоні в Берліні. Під час забігу в неділю, 16 вересня, 33-річному легкоатлету знадобилося 2 години, 1 хвилина і 39 секунд для подолання дистанції в 42,195 кілометра, передає агенція новин dpa.

Уперше в історії традиційну марафонську дистанцію вдалося подолати за менш ніж 2 години й 2 хвилини. Нинішнім результатом Кіпчоге перевершив попередній світовий рекорд на 1 хвилину 18 секунд. Дотеперішній рекордний показник також належав кенійцеві Деннісу Кіметто. Кіметто встановив його так само на марафоні в Берліні - 2014 року. Другим і третім на забігу в неділю фінішували земляки Кіпчоге, Амос Кіпруто (2:06:23) та Вілсон Кіпсанг (2:06:48).

За сьогоднішню перемогу Кіпчоге отримає загалом 120 тисяч євро грошової винагороди: 50 тисяч за світовий рекорд, 40 тисяч за перемогу на Берлінському марафоні й 30 тисяч як додатковий бонус за пробіг менше ніж за 2 години й 4 хвилини. Нинішній світовий рекорд у чоловічому забігу став 8-м за останні 20 років проведення Берлінського марафону.

Кенія попереду всіх

Серед жінок найкращою теж виявилася представниця Кенії, 35-річна Гледіс Чероно. Вона пробігла традиційну для марафону дистанцію за 2 години, 18 хвилин і 11 секунд, обійшовши ефіопок Руті Ага (2:18:34) та Тірунеш Дібаба (2:18:55). Остання вважалася фавориткою перед забігом у Берліні.

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