 На Балтиці почалися масштабні військово-морські навчання НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

На Балтиці почалися масштабні військово-морські навчання НАТО

У військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.

Навчання НАТО в Балтиці (архівне фото)

Навчання НАТО в Балтиці (архівне фото)

В акваторії Балтійського моря в неділю, 9 червня, почалися щорічні військово-морські навчання Baltops за участю кораблів з 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку, повідомили в Альянсі. У навчаннях, які триватимуть до 21 червня, задіяно близько 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,6 тисячі військовослужбовців.

"Балтійське море має важливе стратегічне значення для Альянсу (...) Baltops проводяться вже 47-й рік, і вони не спрямовані проти кого-небудь, однак, очевидно, що обстановка з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму", - наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Навчання проводяться під керівництвом командування недавно відтвореного 2-го оперативного флоту ВМС США з американського штабного корабля Mount Whitney, який ще в кінці травня зайшов у Балтику. З німецького міста Кіль в море вже вийшли перші десять бойових кораблів, повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела.

DW.COM

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У рамках Baltops 2019 планується проведення десантних операцій, відпрацювання операцій з протиповітряної оборони та боротьби з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії.

Цьогорічні навчання стануть першою перевіркою готовності очолюваних Великобританією об'єднаних експедиційних сил у складі трьох тисяч військовослужбовців з декількох країн НАТО і країн-партнерів. З квітня в Балтійському морі вже патрулюють кораблі Постійної військово-морської групи НАТО, до складу якої входять есмінець ВМС США Gravely, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, фрегат британського королівського ВМФ Westminster, а також іспанський, турецький та польський фрегати.

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