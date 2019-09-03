На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан"

Потужний ураган "Доріан" призвів до жертв та численних руйнувань на Багамських островах. Згідно з актуалізованими даними органів влади острівної держави, кількість підтверджених смертельних випадків внаслідок буревію зросла до семи. Про це ввечері вівторка, 3 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. Він також визнав, що число загиблих від бурі та потужних хвиль напевно зростатиме, передає інформагенція dpa. Крім того, до державних органів надходить усе більше звернень від громадян, котрі повідомляють про зниклих безвісти родичів.

Тим часом на зроблених з висоти пташиного польоту фотографіях та супутникових знімках видно великі спустошені ділянки узбережжя Багамських островів. Місцями частини суходолу опинилися під водою. Влада визнала, що масштаби руйнувань через стихійне лихо - значні. У регіоні, що найбільше постраждав від стихії, проживають десятки тисяч осіб.

"Доріан" ударив по північній частині острівної карибської держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що означало найвищу п'яту категорію небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найбільшим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями.

"Доріан" взяв курс на США

Тим часом у розташованому в Маямі Національного центру з вивчення й спостереження за ураганами (NHC) повідомили, що цей буревій наближається до узбережжя штату Флорида. Очікується, що його маршрут проляже повз Флориду на північ, де він "небезпечно близько" пройде вздовж узбережжя штату Джорджія, застерігають фахівці.

"Доріан" значно втратив свою потужність. Напередодні американські метеорологи присвоїли цьому урагану 2-у категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру урагану досягає 175 кілометрів на годину. Попри це буревій розрісся. Тепер буремні вітри вирують на 95 кілометрів від центру тропічної бурі, кажуть американські метеорологи.

Нагадаємо, раніше влада штатів Флорида, Джорджія, Південна та Північна Кароліна оголосили через ураган надзвичайний стан, а в деяких регіонах і масштабну евакуацію населення.