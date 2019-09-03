На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан"

Потужний ураган "Доріан" призвів до жертв та численних руйнувань на Багамських островах. Згідно з актуалізованими даними органів влади острівної держави, кількість підтверджених смертельних випадків внаслідок буревію зросла до семи. Про це ввечері вівторка, 3 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. Він також визнав, що число загиблих від бурі та потужних хвиль напевно зростатиме, передає інформагенція dpa. Крім того, до державних органів надходить усе більше звернень від громадян, котрі повідомляють про зниклих безвісти родичів.
Тим часом на зроблених з висоти пташиного польоту фотографіях та супутникових знімках видно великі спустошені ділянки узбережжя Багамських островів. Місцями частини суходолу опинилися під водою. Влада визнала, що масштаби руйнувань через стихійне лихо - значні. У регіоні, що найбільше постраждав від стихії, проживають десятки тисяч осіб.
"Доріан" ударив по північній частині острівної карибської держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що означало найвищу п'яту категорію небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найбільшим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями.
"Доріан" взяв курс на США
Тим часом у розташованому в Маямі Національного центру з вивчення й спостереження за ураганами (NHC) повідомили, що цей буревій наближається до узбережжя штату Флорида. Очікується, що його маршрут проляже повз Флориду на північ, де він "небезпечно близько" пройде вздовж узбережжя штату Джорджія, застерігають фахівці.
"Доріан" значно втратив свою потужність. Напередодні американські метеорологи присвоїли цьому урагану 2-у категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру урагану досягає 175 кілометрів на годину. Попри це буревій розрісся. Тепер буремні вітри вирують на 95 кілометрів від центру тропічної бурі, кажуть американські метеорологи.
Нагадаємо, раніше влада штатів Флорида, Джорджія, Південна та Північна Кароліна оголосили через ураган надзвичайний стан, а в деяких регіонах і масштабну евакуацію населення.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Траса 69 стала підводною
Одна з дорожніх артерій регіону, траса 69, опинилася від водою. Це стало черговим приводом для критики президента США Дональда Трампа, який скасував указ свого попередника щодо екстреного відновлення доріг, мостів та інших конструкцій, пошкоджених через природні катаклізми.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Центри прийому постраждалих переповнені
Тисячі людей опинилися без житла. Їх приймають спеціальні центри, створені у великих громадських будівлях. Як-от на фото - Конференц-центр Джорджа Брауна у Х'юстоні. Він ледь приймає всіх охочих - зібралося вже більше дев'яти тисяч евакуйованих. Внаслідок урагану зазнали пошкоджень близько 100 тисяч будинків. Ще близько 189 тисяч домогосподарств залишаються знеструмленими.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
"Мамо, зі мною все гаразд"
Музей американської промисловості став притулком для близько 350 осіб, які тимчасово залишилися без домівок. Галерея "Меблі" виявилася чудовим місцем, щоб сісти з ноутбуком та зателефонувати близьким.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Завжди є місце людяності
Під час евакуації люди намагаються потурбуватися і про хатніх улюбленців. На світлині - жінка тримає свого песика після того, як залишила оселю на півдні Х'юстона. За даними місцевої влади, у притулках уже більше 38 тисяч осіб.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Майже як у басейні
Чимало людей змушені чекати на рятувальні служби - ті не встигають вчасно доправляти постраждалих "на суходіл". Жінка на світлині "плаває" на надувному матраці на бульварі Скарсдейл, очікуючи на рятувальників. Попри непросту ситуацію, техасці намагаються зберігати добрий гумор.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Добровільно-примусово
Міста та округи довкола Х'юстона також досі проводять евакуацію громадян. В окремих місцях вона добровільна, у інших примусова. Влада регулярно оновлює дані щодо обов'язкової евакуації, доки рівень води продовжує підніматися.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Парадокси евакуації
Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Куди прямує шторм
На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Дісталося й Луїзіані
"Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Зірки поспішають на допомогу
Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Зміни клімату?
Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.
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Люди проти стихії: ураган "Харві" в США
Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями
Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.
Автор: Стас Соколов