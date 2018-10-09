На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів

У районі арсеналу міністерства оборони України біля селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області в середу, 10 жовтня, тривають вибухи.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зосередила в районі артскладів тисячу людей і 212 одиниць техніки, а також створила резерв і привела в готовність пожежні поїзди і авіацію. "З метою проведення першочергових рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації в найкоротші терміни було зосереджено сили і засоби загальною чисельністю понад тисячу осіб і 212 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Також в ДСНС поінформували, що на випадок ускладнення оперативної обстановки створили резерв чисельністю 109 осіб і 23 одиниць пожежної техніки. Крім цього, приведені в готовність два пожежних літаки, медичні літак і вертоліт. У резерві на залізничних станціях Прилуки, Конотоп, Ніжин, Київ-пасажирський, Дарниця, Полтава і Кагамлицька перебувають 7 пожежних поїздів.

Нині на території військового складу спостерігаються вибухи з різною інтенсивністю. "Після зменшення інтенсивності вибухів сили і засоби ДСНС приступлять до виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації"- підкреслили в ДСНС. Інформації про загиблих і постраждалих в результаті надзвичайної ситуації на території військового складу не надходило.