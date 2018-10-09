 На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів

Рятувальники не можуть приступити до ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі біля Ічні в Чернігівській області, оскільки там досі тривають вибухи.

На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів

На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів

У районі арсеналу міністерства оборони України біля селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області в середу, 10 жовтня, тривають вибухи

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Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків? (09.10.2018)

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів. (09.10.2018)

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зосередила в районі артскладів тисячу людей і 212 одиниць техніки, а також створила резерв і привела в готовність пожежні поїзди і авіацію. "З метою проведення першочергових рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації в найкоротші терміни було зосереджено сили і засоби загальною чисельністю понад тисячу осіб і 212 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Також в ДСНС поінформували, що на випадок ускладнення оперативної обстановки створили резерв чисельністю 109 осіб і 23 одиниць пожежної техніки. Крім цього, приведені в готовність два пожежних літаки, медичні літак і вертоліт. У резерві на залізничних станціях Прилуки, Конотоп, Ніжин, Київ-пасажирський, Дарниця, Полтава і Кагамлицька перебувають 7 пожежних поїздів.

Нині на території військового складу спостерігаються вибухи з різною інтенсивністю. "Після зменшення інтенсивності вибухів сили і засоби ДСНС приступлять до виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації"- підкреслили в ДСНС. Інформації про загиблих і постраждалих в результаті надзвичайної ситуації на території військового складу не надходило.

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Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)

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Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)  

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