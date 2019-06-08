На акції в Москві поліція затримала російського опозиціонера Навального

Поліція почала затримання учасників неузгодженого маршу в центрі Москви, що проходить в день Росії 12 червня. За даними правозахисного медіапроекту "ОВД Інфо", затримано понад 90 осіб. Серед них - опозиціонер Олексій Навальний. Видання "МБХ Медіа" повідомило про затримання своєї головної редакторки Вероніки Куцилло, видання "Медуза" заявило про затримання своїх кореспондентів Іллі Жегульова і Андрія Перцева, а також Леоніда Марантіді, який знімав ходу для видання.

Як передають кореспонденти DW з Москви, затримують людей з кепками, плакатами і футболками з написом "Я/Ми Іван Голунов". Поліція також перекрила рух вулицями, якими планувалося продовжити ходу. У затриманих відбирають телефони, вказують кореспонденти.

Активісти мали намір підійти до МВС Росії, де протягом декількох днів проходили одиночні пікети з вимогою звільнити Голунова, але до будівлі їх не підпустили правоохоронці. На акції серед інших присутні Микола Сванідзе, Лев Рубінштейн, Зоя Свєтова і інші активісти, котрі раніше вимагали звільнення затриманого кореспондента "Медузи" Івана Голунова.

Акція протесту в Москві, 12 червня 2019 року

Розбіжності щодо акції 12 червня

Спочатку марш 12 червня планувався як акція протесту проти затримання Голунова. Після його звільнення напередодні думки з приводу проведення акції розділилися. Гендиректорка порталу "Медуза" Галина Тимченко, головний редактор видання Іван Колпаков, голова редакційної ради "Нової газети" Дмитро Муратов, засновник видання The Bell і адвокат Голунова Сергій Бадамшин закликали досягти узгодження акції в найближчі дні.

Вони, зокрема, вказали на те, що переговори з мерією Москви з приводу узгодження маршу на підтримку журналіста "Медузи", запланованого на 12 червня, "зайшли в глухий кут". "Наша пропозиція: завтра трохи випити, в найближчі дні домогтися узгодження акції в центрі Москви. Ми переконані, що нам не зможуть відмовити", - йдеться в заяві.

Інші, зокрема журналіст Ілля Азар, вважали, що скасовувати акцію - неправильне рішення. "Рух, що здійнявся в зв'язку зі справою Голунова, пов'язаний не лише з самим Іваном. Недарма на вже легендарних обкладинках написано: Я/Ми Голунов. Це справа проти нас усіх. І закриття однієї справи має бути тільки початком, а не п'яним радісним кінцем ", - написав він у Facebook.

Погоджено акцію 16 червня

Як наслідок влада Москви погодила акцію 16 червня. Очікується, що в мітингу візьмуть участь не більше 20 тисяч осіб. Із заявкою на проведення заходу звернулися голова Спілки журналістів Москви Павло Гусєв, глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов, а також журналістка і членкиня Ради з прав людини при президенті РФ Катерина Винокурова, пояснили в департаменті, зазначивши, що "з урахуванням високого суспільного резонансу уряд Москви погодив зазначене звернення".

Раніше уряд Москви звернувся до прокуратури з вимогою не допустити проведення 12 червня маршу на підтримку Голунова, пославшись на "дискомфорт для мешканців і гостей столиці, а також відчутні проблеми в плані забезпечення громадської безпеки".

Справа Івана Голунова

36-річний спецкор відділу розслідувань "Медузи" Голунов був затриманий 6 червня і пізніше відправлений на два місяці під домашній арешт за підозрою у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У поліції заявили, що у нього знайшли чотири грами метілефедрона і п'ять грамів кокаїну, але експерти не знайшли на руках Голунова слідів наркотиків, а на пакетах, виявлених у нього, є ДНК декількох осіб.

Журналіст, затримання якого викликало широкий громадський резонанс в Росії і за її межами, заявив, що наркотики йому підкинули через розслідування про похоронний бізнес. 11 червня глава МВС Росії заявив про рішення припинити справу проти Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину.