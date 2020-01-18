 На акціях протесту в Москві затримані понад 10 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

На акціях протесту в Москві затримані понад 10 людей

Учасники московського маршу пам'яті Анастасії Бабурової та Станіслава Маркелова, застрелених націоналістами в 2009 році, виступають, зокрема, проти політичних репресій у Росії. На акції затримали понад 10 демонстрантів.

Затримання під час акції протесту в Москві 19 січня 2020 року

Затримання під час акції протесту в Москві 19 січня 2020 року

У Москві в неділю, 19 січня, проходить хода на честь пам'яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, вбитих націоналістами 11 років тому. Подія узгоджена з мерією Москви, аналогічна акція проходить в Санкт-Петербурзі.

Учасники московського маршу також виступають, зокрема, проти змін до конституції РФ, тортур, репресій щодо активістів і звичайних громадян. Вони підтримують також активізацію екологічного руху і боротьбу за закон проти домашнього насильства, повідомляється на сторінці заходу в Facebook. За даними некомерційного об'єднання волонтерів "Білий лічильник", на акцію прийшли понад 1400 учасників.

Перед початком ходи силовики затримали чоловіка, повідомляє кореспондент "Нової газети". Також, за даними очевидців, щонайменше трьох осіб, які, імовірно, виявилися провокаторами, затримали біля однієї з сусідніх станцій метро. Портал "МБХ Медіа" повідомляє, що затримано в цілому 11 людей. За даними правозахисного медіапорталу "ОВД-Инфо", серед них - не менше п'яти неповнолітніх.

DW.COM

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Нагадаємо, журналістка "Нової газети" Анастасія Бабурова і адвокат Станіслав Маркелов були застрелені в Москві 19 січня 2009 року. У 2011 році Московський міський суд засудив до довічного ув'язнення націоналіста Микиту Тихонова, який був визнаний винним у вбивстві. Його спільниця Євгенія Хасіс була засуджена до 18 років позбавлення волі. У липні 2015 року суд засудив до довічного ув'язнення лідера Бойовий організації російських націоналістів (БОРН) Іллю Горячева, звинуваченого в організації п'яти вбивств, у тому числі Маркелова.

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