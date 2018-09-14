 На адмінмежі з Кримом відновили роботу КП ″Каланчак″ та ″Чаплинка″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

На адмінмежі з Кримом відновили роботу КП "Каланчак" та "Чаплинка"

Прикордонники Херсонського загону розпочали пропуск осіб та вантажів на контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом. Ці КП були закриті через забруднення повітря "Кримським титаном".

Адмінмежа з Кримом

КПВВ "Каланчак" (фото з архіву)

У Херсонській області прикордонники відновили роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка". Про це в суботу, 15 вересня, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. Згідно з повідомленням, робота на двох КП розпочалася о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, 6 вересня через небезпечну внаслідок викидів заводу "Кримський титан" екологічну ситуацію ці два контрольні пункти закрили. Дозволявся лише екстрений в'їзд з території анексованого Росією Криму. Попри нинішнє відновлення роботи двох КП, у Держприкордонслужбі не виключають повторного їхнього закриття в разі погіршення ситуації щодо хімічного забруднення.

За даними прикордонників, протягом серпня пункт пропуску "Каланчак" перетнули 135 тисяч разів, а "Чаплинку" - 37 тисяч разів.

Як повідомлялося, 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Дехто з мешканців міста повідомляв про висипи і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня "влада" анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу хімзаводу в Армянську.

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