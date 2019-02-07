Начальник поліції Києва вибачився за слова правоохоронця про Бандеру

Голова Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко у неділю, 10 лютого, вибачився за дії правоохоронця, який напередодні бив людину зі словами "Лежати, Бандера!" під час інциденту біля Подільського райуправління столичної поліції. "Я особисто хочу вибачитися за дії поліцейського і вважаю їх неприпустимими. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно", - цитує заяву Крищенка агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" не зверталися в поліцію зі скаргами на дії правоохоронців. У той же час очільник київської поліції заявив, що Держбро розслідувань відкрило кримінальне провадження про ймовірне перевищення службових повноважень, а також, що розпочалося службове розслідування.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також назвав поведінку поліцейського негідною. "Щодо "Лягай, Бандера" - емоційна ницість. Це негідна поведінка поліцейського. Це неприпустимо. За це варто попросити вибачення у людей і варто зробити висновки", - написав очільник МВС у своєму блозі на сторінці видання "Українська правда".

Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі встановили особу цього правоохоронця. "Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру", - написав Луценко у своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що ГПУ ще напередодні розпочала провадження про перевищення повноважень працівниками столичної поліції. Разом з тим, генпрокурор підкреслив, що слідство "так само принципово дасть оцінку спробі захоплення приміщення РВ Нацполіціі".

Між тим у Національній та патрульній поліції запустили флешмоб "Я - бандерівець" - щоб вибачитися за дії свого співробітника. Відповідні дописи на своїх сторінках у Facebook розмістили, зокрема, очільник Нацполіції Сергій Князєв, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та інші.

Як повідомлялося, вдень 9 лютого у Подільському районі Києва, на Контрактовій площі, одночасно проходили кілька заходів, у тому числі зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями і акція "Хто замовив Катю Гандзюк?". Як повідомили у поліції, під час заходів було затримано кілька осіб зі зброєю, газовими балончиками і зеленкою. "Їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину і застосувала газові балончики до поліцейських. В результаті всі активні учасники були затримані, а це - близько 40 осіб", - повідомили у прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці заявили, що йшлося про спробу штурму управління Національної поліції в Подільському районі Києва. Натомість активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" на однойменній сторінці у Facebook заявили, що "жодного штурму" управління поліції, а також "зеленок, провокацій" не було. "З десяток активістів, які мали шеврони "С14", ще до будь-яких активностей (розгортання банерів чи плакатів) затримала поліція", йдеться у повідомленні. Згодом затриманих відпустили, але забрали особисті речі, тоді до райвідділку приїхали інші активісти, щоби домогтися повернення речей, зазначається на сторінці ініціативи. Свої дії активісти називають "мирним зібранням". Крім того, на сторінці ініціативи стверджується, що активістів було побито правоохоронцями. 10 лютого Андрій Крищенко заявив, що всіх затриманих вже відпустили.