Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес Українських Націоналістів йдуть на позачергові парламентські вибори єдиним націоналістичним блоком. Про це в неділю, 9 червня, повідомила партія "Свобода".

Очолить список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Також до першої п'ятірки увійшли лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, командир Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош, голова "Правого Сектора" Андрій Тарасенко та віце-спікер Верховної Ради VII скликання Руслан Кошулинський.

У другій п'ятірці народний артист України Богдан Бенюк, керівник штабу "Національного корпусу" Родіон Кудряшов, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко та голова фракції "Свобода" у Київській міській раді Юрій Сиротюк.

"Потужна фракція націоналістів повинна бути в парламенті. Вона не дасть знищити українську державу і покаже якісну роботу на користь української нації, на забезпечення достойного життя для кожного українця. Зміни ми можемо запропонувати не просто на словах, а вже реальними напрацьованими законопроектами", - заявив Тягнибок.

Політсили повідомили, що об'єдналися заради перезапуску українського патріотичного руху. "На кону - доля нації. Саме тому ми об'єдналися. У ці непрості часи тільки патріоти є потужною і єдиною противагою антиукраїнським елементам у політиці, які роками спекулюють інтересами держави. Разом ми не дамо їм шансу на реванш", - йдеться в заяві "Нацкорпусу".

Нагадаємо, що позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня.