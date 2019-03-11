"Національні дружини" - українська ультраправа організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національні дружини".

Громадську організацію "Національні дружини" в травні 2017 року зареєстрували в Україні ветерани полку Національної гвардії "Азов" Ігор Кашка, Артем Клімін та Максим Плиска. Оглядачі зараховують "Національні дружини" до організацій ультраправого спрямування. Самі "нацдружинники" на своєму заявляють, що своєю метою бачать "забезпечення порядку на вулицях українських міст". Уперше особливу увагу ця організація привернула до себе 28 січня 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.