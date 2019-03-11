Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Національні дружини

"Національні дружини" - українська ультраправа організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національні дружини".

Громадську організацію "Національні дружини" в травні 2017 року зареєстрували в Україні ветерани полку Національної гвардії "Азов" Ігор Кашка, Артем Клімін та Максим Плиска. Оглядачі зараховують "Національні дружини" до організацій ультраправого спрямування. Самі "нацдружинники" на своєму заявляють, що своєю метою бачать "забезпечення порядку на вулицях українських міст". Уперше особливу увагу ця організація привернула до себе 28 січня 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нацполіція не отримувала заяви Білецького про загрозу життю, СБУ вимагає конкретики

Нацполіція не отримувала заяви Білецького про загрозу життю, СБУ вимагає конкретики 11.03.2019

Національна поліція України не отримувала заяв від лідера партії "Національний корпус" про можливу загрозу його життю й життю інших діячів політсили. В СБУ кажуть, що заяви Білецького їх здивували.
22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС

22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС 10.03.2019

МВС України повідомляє про збільшення числа постраждалих у Черкасах після сутичок прибічників націоналістичних сил з правоохоронцями.
18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві

18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві 09.03.2019

Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.
Нацдружини і вибори в Україні: спостерігачі за демократією в камуфляжі

"Нацдружини" і вибори в Україні: спостерігачі за демократією в камуфляжі 17.01.2019

Українська ультраправа організація "Національні дружини" отримала статус офіційного спостерігача за виборами президента України. Але чи обмежаться "дружинники" самими спостереженнями?
Bellingcat: Європейська компанія тренувала українських ультраправих

Bellingcat: Європейська компанія тренувала українських ультраправих 30.08.2018

Компанія European Security Academy тренувала представників полку "Азов" і, ймовірно, активістів ультраправих організацій, йдеться в розслідуванні Bellingcat.
Луценко порадив нацдружинникам йти в армію

Луценко порадив "нацдружинникам" йти в армію 02.02.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що до формувань на кшталт "Національних дружин" потрібно запрошувати ветеранів АТО, а хто хоче застосовувати силу на користь України, тому варто йти в армію.
Хто і навіщо вивів Національні дружини на українські вулиці

Хто і навіщо вивів "Національні дружини" на українські вулиці 01.02.2018

На вулицях українських міст останнім часом можна побачити групи молодих людей у плямисто-сірій уніформі з написом на спинах "Національні дружини". Хто вони і чого від них очікувати?