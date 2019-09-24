 Національну поліцію України очолив Ігор Клименко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

Національну поліцію України очолив Ігор Клименко

Уряд України призначив головою Національної поліції Ігоря Клименка, який раніше обіймав посаду заступника голови Нацполіції.

Українські поліцейські

Українські поліцейські (фото з архіву)

Уряд України в середу, 25 травня, призначив головою Національної поліції генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка, повідомляє департамент комунікації міністерства внутрішніх справ України. Раніше посадовець був заступником голови Нацполіції.

Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення Національної поліції, та зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України. "Завдання номер один - покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи - профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ заявив він.

Також Кабмін на засіданні в середу призначив першого заступника міністра внутрішніх справ України і п'ятьох заступників: першим заступником глави МВС став Сергій Яровий, заступниками - Антон Геращенко, Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі.

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Нагадаємо, що напередодні Сергій Князєв заявив, що подає у відставку з посади керівника Національної поліції України і вже передав відповідний рапорт міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. "Це дійсно справа мого життя... Але я ухвалив рішення подати у відставку. І я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади, і для себе вважаю, що цей мій крок як голови поліції європейської держави", - наголосив Князєв, який очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.

Раніше він спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що його колишня дружина Вікторія, співробітниця будівельної компанії "Атлант", намагалася провезти в Польщу незадекларовану велику суму євро. За його словами, ексдружина перетинала кордом разом зі своїм начальником Вадимом Каганом та українськими і європейськими діловими партнерами. І ці гроші нібито були отримані внаслідок торговельної угоди.

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