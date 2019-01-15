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Національний університет "Києво-могилянська академія" (НаУКМА)

Національний університет "Києво-могилянська академія" є одним з провідних українських вищих навчальних закладів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " НаУКМА". Національний університет "Києво-могилянська академія" є одним з провідних в Україні вищих навальних закладів. НаУКМА вважається правонаступником Києво-Могилянської академії. Цей навчальний заклад було засновано 1615 року й відроджено 1991 року як Національний університет "Києво-могилянська академія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що треба знати про нові правила сексу в Україні

Що треба знати про нові "правила сексу" в Україні 15.01.2019

Зґвалтування та сексуальне насильство тепер по-новому трактуються в Україні. Відповідні законодавчі зміни набули чинності 11 січня. На прохання DW нововведення коментує професор НаУКМА, юрист Микола Хавронюк.
Вступна кампанія в Україні: жорстка конкуренція за бюджетні місця у вишах

Вступна кампанія в Україні: жорстка конкуренція за бюджетні місця у вишах 14.08.2017

Запровадження нового порядку розподілу бюджетних місць під час цьогорічної вступної кампанії до університетів принесло неприємні несподіванки як абітурієнтам, так і вищим навчальним закладам.
У Могилянці студенти вивчатимуть німецьке право

У Могилянці студенти вивчатимуть німецьке право 06.04.2017

В Україні відкрили Інститут німецького права, який діятиме на базі Києво-Могилянської академії. Випускникам інституту вже пообіцяли допомогу у працевлаштуванні.
Вища освіта в Україні: які перспективи у європейських студій?

Вища освіта в Україні: які перспективи у європейських студій? 06.06.2013

Як працює німецька бюрократія і що таке європейські цінності? Ці знання дають шанс випускникам вишів знайти гідну роботу на європейському напрямку й "європеїзувати Україну" – впевнені у Києво-Могилянській академії.
Вища освіта: від бакалавра до магістра в Україні шлях тернистий

Вища освіта: від бакалавра до магістра в Україні шлях тернистий 14.01.2013

Україні загрожує повернення до радянських часів у системі освіти, застерігають критики, коментуючи протистояння між міністерством освіти й "Могилянкою" навколо так званого "перехресного вступу".
Долі випускників - «Німецькі та європейські студії» в НаУКМА

Долі випускників - «Німецькі та європейські студії» в НаУКМА 19.07.2011

«І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь» - подібним принципом керуються в магістратурі «Німецькі та європейські студії» у Києво-Могилянській академії, яка передбачає навчання в Україні та Німеччині.
Міносвіти: менше абітурієнтів – менше держзамовлення

Міносвіти: менше абітурієнтів – менше держзамовлення 16.07.2011

Скорочення держзамовлення обумовлене потребами ринку й низькою кількістю шкільних випускників, пояснюють в українському міносвіти. Експерти говорять про непрозорість процесу.
Вища освіта в Україні: менше грошей – краща наука?

Вища освіта в Україні: менше грошей – краща наука? 13.07.2011

Міністерство освіти пояснює скасування бюджетних місць у «Києво-Могилянській академії» прагненням підвищити якість освіти. Студенти і викладачі обурюються, називаючи освітні програми університету високоякісними.
Сергій Квіт: «Держава показує, що їй не потрібні фахівці»

Сергій Квіт: «Держава показує, що їй не потрібні фахівці» 12.07.2011

Президент «Києво-Могилянської академії» Сергій Квіт в інтерв’ю Deutsche Welle розповів про ситуацію, що склалася довкола зменшення держзамовлення для університету, що відкрито йшов на конфронтацію з міністром освіти.