Національний університет "Києво-могилянська академія" (НаУКМА)

Національний університет "Києво-могилянська академія" є одним з провідних українських вищих навчальних закладів.

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