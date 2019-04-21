Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73,2 відсотка, Порошенко - 25,3

Шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі за підсумками голосування у другому турі президентських виборів станом на 18:00. Про це свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20:00 у неділю, 21 квітня.

Згідно з результатами опитування, за нього свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента, натомість, проголосувало 25,3 відсотка опитаних.

Очікується, що пізніше ввечері 21 квітня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування. Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Екзит-полом були охоплені 300 виборчих дільниць. На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько 750. Очікуваний обсяг вибірки - близько 13 000 респондентів.

Виходячи з досвіду попередніх екзит-полів, організатори припускають, що похибка вибірки не перевищить 3 відсотків.