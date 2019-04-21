 Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73,2 відсотка, Порошенко - 25,3 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73,2 відсотка, Порошенко - 25,3

За даними "Національного езит-полу 2019", за Володимира Зеленського в другому турі віддали голоси 73,2 відсотка виборців, за Петра Порошенко - 25,3 відсотка.

Володимир Зеленський святкує після оприлюднення даних екзит-полу

Володимир Зеленський святкує після оприлюднення даних екзит-полу

Шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі за підсумками голосування у другому турі президентських виборів станом на 18:00. Про це свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20:00 у неділю, 21 квітня.

Згідно з результатами опитування, за нього свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента, натомість, проголосувало 25,3 відсотка опитаних.

Infografik Ukraine Wahl Exit Poll UKR ukrainisch

DW.COM

Очікується, що пізніше ввечері 21 квітня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування. Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Екзит-полом були охоплені 300 виборчих дільниць. На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько 750. Очікуваний обсяг вибірки - близько 13 000 респондентів.

Виходячи з досвіду попередніх екзит-полів, організатори припускають, що похибка вибірки не перевищить 3 відсотків.

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