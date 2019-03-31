Національний екзит-пол: до другого туру виходять Зеленський та Порошенко

В Україні в неділю, 31 березня, відбулось голосування в першому турі чергових виборів президента країни. На найвищу посаду в країні претендували рекордні 39 кандидатів. Виборчі дільниці зачинилися у 20:00. За даними ЦВК, явка виборців станом на 15:00 становила 45,11 відсотка. Другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня 2019 року. DW стежить за подіями та за підрахунком голосів (час київський).

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"Це тільки перший крок до великої перемоги... Екзит-полів багато - переможець один", - заявив Володимир Зеленський на брифінгу в своєму штабі. Згідно з результатами всіх чотирьох екзит-полів, які проводилися в Україні, у першому турі президентських виборів Зеленський набрав найбільше голосів. Як заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко, між першим і другим туром кандидату потрібно збільшити команду в чотири рази. "Щоб захистити результати у другому турі, знадобиться 210 тисяч спостерігачів, агітаторів, членів комісіq. Зараз у нас тільки 40 тисяч", - сказав він. У свою чергу, політтехнолог штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що якщо дебати будуть потрібні українському народу, то дебати будуть. "Сьогодні ми такого запиту не бачимо", - сказав він.

Опитування: лідер голосування Володимир Зеленський

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Кандидат в президенти Петро Порошенко на брифінгу "як президент і громадянин" подякував виборцям. "Жодних президентських виборів з такою гострою конкуренцією, як була під час кампанії 2019 року, Україна не знала", - заявив Порошенко.

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Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко назвала результати екзит-полу замовними з боку Петра Порошенка. Вона заявила, що за даними опитувань на виході з виборчих дільниць, проведених її штабом, лідером перегонів є Володимир Зеленський, але другий результат отримала "її команда, набравши 20,9 відсотка голосів виборців". Тимошенко закликала своїх прихильників вийти до дільниць і "захистити результати першого туру виборів".

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Народний депутат України (позафракційний) Мустафа Найєм стверджує, що штаби кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко ведуть переговори про об'єднання у другому турі президентських виборів. Про це Найєм написав у своєму Telegram-каналі незадовго до завершення голосування. За його словами, якщо домовленості будуть досягнуті, фактично це означатиме, що Зеленський оголосить своїм прем'єр-міністром Тимошенко.

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Результати опитування станом на 18:00 31 березня

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Оприлюднені результати станом на 18:00 "Національного екзит-полу 2019", який спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Згідно з даними цього екзит-полу, до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Перша п'ятірка кандидатів виглядає так:

Володимир Зеленський - 30,4 відсотка опитаних,

Петро Порошенко - 17,8 відсотка,

Юлія Тимошенко - 14,2 відсотка,

Юрій Бойко - 9,8 відсотка,

Анатолій Гриценко - 7,1 відсотка.

Польовий етап дослідження здійснювали Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 400 виборчих дільниць (по 200 для кожної соціологічної компанії).На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько тисячі. Очікуваний обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів (залежно від явки виборців).