 Національний банк подав до суду на депутата Олександра Дубінського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Національний банк подав до суду на депутата Олександра Дубінського

Нацбанк вимагає від Дубінського спростувати інформацію, що його керівництво організувало "злодійську схему" з виведення банків із ринку за хабарі. Дубінський у відповідь нагадав про звинувачення на адресу голови НБУ.

Олександр Дубінський (ліворуч) під час проходження тесту на поліграфі

Олександр Дубінський (ліворуч) під час проходження тесту на поліграфі

Національний банк України у четвер, 28 листопада, повідомив, що за його позовом Солом'янський райсуд Києва відкрив провадження щодо депутата Верховної Ради Олександра Дубінського (фракція партії "Слуга народу") про захист ділової репутації. Провадження було відкрито 12 листопада.

"Правління Нацбанку переконане, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк", - йдеться у повідомленні на сайті банку. У ньому стверджується, що за цією атакою стоїть  ексвласник "Приватбанку", "який із часу націоналізації "Приватбанку" намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал".

Нацбанк вимагає від Дубінського спростувати інформацію про те, що його керівництво в особі голови Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему" з виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету. Центробанк наголошує, що ці обвинувачення є безпідставними та абсурдними, та мають на меті дискредитувати реформу банківського сектора та підірвати довіру до центробанку.

"Очищення банківського ринку, яке було у 2014-2016 роках, відбувалося відповідно до вимог чинного законодавства України та стосувалося банків, які мали недостатність капіталу та були нездатні виконувати зобов'язання перед вкладниками; банків, які займалися відмиванням грошей через схемні операції, та банків, які використовували кошти вкладників для фінансування бізнес-проєктів власника банку чи його родичів", - пояснюється в повідомленні.

DW.COM

У деклараціях за три роки голова Нацбанку України Яків Смолій подав недостовірну інформацію на мільйони гривень, повідомило НАЗК. В НБУ запевнили у своїй відданості політиці прозорості. (12.08.2019)

Артисти студії "Квартал 95" відверто висміяли підпал невідомими будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. В інтерв'ю DW вона поділилася своїми роздумами на цю тему. (23.10.2019)

НБУ також нагадав, що "Радикал Банк", який Дубінський навів як приклад, було закрито за грубі порушення у сфері готівкового обігу. В НБУ також наголосили, що не відповідає дійсності інформація, що банк "допомагає Сергію Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 мільйонів гривень".

Олександр Дубінський прокоментував заяву Нацбанка. "Нацбанк заявляє, що подав на мене в суд через заяви про те, що ним керують злодії і корупціонери Смолій і Рожкова. Не знаю, що вони збираються оскаржувати, - бо НАЗК офіційно визнав Смолія корупціонером", - стверджує депутат у дописі на сторінці Dubinsky.pro в соцмережі Facebook. Дубінський додав копію листа Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), в якому йдеться про виявлення ознак декларування недостовірної інформації головою НБУ Яковом Смолієм.

Напередодні Нацбанк заявив про тиск з боку олігарх і ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського через замовні спекуляції та наклеп у ЗМІ та проплачені під його стінами мітинги.

Дивитись відео 03:06

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

Аудіо й відео до теми

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Oligarch Ihor Kolomojskyj

Апеляцію на рішення суду щодо "Приватбанку" розглянуть 19 грудня 13.11.2019

Скаргу на судове рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" розглянуть 19 грудня. Тим часом ексвласник банку Ігор Коломойський закликає покарати експрезидента України Петра Порошенка.

Filiale Privatbank Ukraine

"Приватбанку" дозволили судитись з колишніми власниками у Лондоні 15.10.2019

Апеляційний суд Лондона підтвердив, що лондонський суд має юрисдикцію розглядати позов українского "Приватбанку" до Коломойського та Боголюбова. У справі йдеться про відшкодування трьох мільярдів доларів.

Igor Kolomojskyj

Україна проти Коломойського: позови по всьому світу 17.10.2019

Претензії "Приватбанку" і Національного банку України до Ігоря Коломойського і його компаній у судах іноземної юрисдикції перевищують три мільярди доларів США. Огляд юридичних баталій - у матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

У ФРН виділили рекордну суму на дослідження

Минулого року на дослідження та розробки було виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  