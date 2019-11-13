Національний банк подав до суду на депутата Олександра Дубінського

Національний банк України у четвер, 28 листопада, повідомив, що за його позовом Солом'янський райсуд Києва відкрив провадження щодо депутата Верховної Ради Олександра Дубінського (фракція партії "Слуга народу") про захист ділової репутації. Провадження було відкрито 12 листопада.

"Правління Нацбанку переконане, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк", - йдеться у повідомленні на сайті банку. У ньому стверджується, що за цією атакою стоїть ексвласник "Приватбанку", "який із часу націоналізації "Приватбанку" намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал".

Нацбанк вимагає від Дубінського спростувати інформацію про те, що його керівництво в особі голови Якова Смолія та його першої заступниці Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему" з виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету. Центробанк наголошує, що ці обвинувачення є безпідставними та абсурдними, та мають на меті дискредитувати реформу банківського сектора та підірвати довіру до центробанку.

"Очищення банківського ринку, яке було у 2014-2016 роках, відбувалося відповідно до вимог чинного законодавства України та стосувалося банків, які мали недостатність капіталу та були нездатні виконувати зобов'язання перед вкладниками; банків, які займалися відмиванням грошей через схемні операції, та банків, які використовували кошти вкладників для фінансування бізнес-проєктів власника банку чи його родичів", - пояснюється в повідомленні.

НБУ також нагадав, що "Радикал Банк", який Дубінський навів як приклад, було закрито за грубі порушення у сфері готівкового обігу. В НБУ також наголосили, що не відповідає дійсності інформація, що банк "допомагає Сергію Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 мільйонів гривень".

Олександр Дубінський прокоментував заяву Нацбанка. "Нацбанк заявляє, що подав на мене в суд через заяви про те, що ним керують злодії і корупціонери Смолій і Рожкова. Не знаю, що вони збираються оскаржувати, - бо НАЗК офіційно визнав Смолія корупціонером", - стверджує депутат у дописі на сторінці Dubinsky.pro в соцмережі Facebook. Дубінський додав копію листа Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), в якому йдеться про виявлення ознак декларування недостовірної інформації головою НБУ Яковом Смолієм.

Напередодні Нацбанк заявив про тиск з боку олігарх і ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського через замовні спекуляції та наклеп у ЗМІ та проплачені під його стінами мітинги.