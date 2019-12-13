Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США. У них йдеться про ймовірне незаконне стеження в Україні за колишньою посолкою США в Україні Марі Йованович, повідомляє в четвер, 16 січня, пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Комітет з розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посолки США Марі Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

У МВС України заявили, що взяли цю інформацію до відома і нагадали, що позиція України полягає в тому, щоб не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. "Однак, у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави", - зазначають у МВС. У міністерстві наголосили, що "Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території".

Відповідно, після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їхньої публікації розпочала кримінальні провадження статтями Кримінального кодексу України, в яких ідеться про порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, а також незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

У Нацполіції намагатимуться перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. "Тоді повинно бути відповідне реагування", - зауважили в МВС. Крім того, МВС звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення.

Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у цьому розслідуванні. Наразі українська сторона очікує на реакцію від США та розраховує на співробітництво.