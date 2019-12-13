 Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні

Поліція України розпочала кримінальне провадження через дані, опубліковані Палатою представників Конгресу США. У них зазначається про ймовірне незаконне стеження в Україні за експосолкою США в Україні Марі Йованович.

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США. У них йдеться про ймовірне незаконне стеження в Україні за колишньою посолкою США в Україні Марі Йованович, повідомляє в четвер, 16 січня, пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Комітет з розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посолки США Марі Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

У МВС України заявили, що взяли цю інформацію до відома і нагадали, що позиція України полягає в тому, щоб не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. "Однак, у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави", - зазначають у МВС. У міністерстві наголосили, що "Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території".

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На сайті комітету з розвідки Конгресу США опубліковані свідчення двох американських дипломатів - співробітника посольства США у Києві Девіда Холмса та представника Держдепартаменту США Девіда Хейла. (19.11.2019)

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії". (04.11.2019)

Руді Джуліані контактував з Майком Помпео за кілька місяців до відкликання Марі Йованович з Києва. Про це свідчать опубліковані Державним департаментом США документи. (23.11.2019)

Відповідно, після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їхньої публікації розпочала кримінальні провадження статтями Кримінального кодексу України, в яких ідеться про порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, а також незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

У Нацполіції намагатимуться перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. "Тоді повинно бути відповідне реагування", - зауважили в МВС. Крім того, МВС звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення.

Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у цьому розслідуванні. Наразі українська сторона очікує на реакцію від США та розраховує на співробітництво. 

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