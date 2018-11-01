 Національна поліція передала СБУ провадження в справі Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Національна поліція передала СБУ провадження в справі Гандзюк

Національна поліція України повідомила, що всі необхідні слідчі дії у справі про напад і вбивство Катерини Гандзюк завершено. Провадження передано Службі безпеки України.

Матеріали у справі Гандзюк передано СБУ

Катерина Гандзюк

Національна поліція України виконала всі необхідні слідчі дії у справі про напад і вбивство радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження передано в Службу безпеки України. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України в понеділок, 5 листопада.

DW.COM

За три тижні розслідування нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з'ясувалось, що його замовили правоохоронці. Четверо затриманих підозрюваних зізнались у нападі. (23.08.2018)

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою, померла в лікарні. Президент України Петро Порошенко вимагає покарати тих, хто напав на активістку. (04.11.2018)

"У межах повноважень Національна поліція Україна виконала всі необхідні слідчі та розшукові дії у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом убивства Катерини Гандзюк", - йдеться в оприлюдненому департаментом комунікації МВС повідомленні. В інформації зазначено, що це дасть можливість вести досудове розслідування щодо зазначеного злочину з моменту планування до фактичного його завершення.

Нагадаємо, що повідомлення про смерть активістки з'явилося близько полудня 4 листопада на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцмережі Facebook. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції та президент України Петро Порошенко, який зажадав від правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у злочині. Того самого дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин.

Дивитись відео 03:01
Now live
03:01 хв

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)  

Також за темою

Ukraine Katerina Gandzyuk

Померла активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою 04.11.2018

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою, померла в лікарні. Президент України Петро Порошенко вимагає покарати тих, хто напав на активістку.

Ukraine Katerina Gandzyuk

Напад на Гандзюк: Нацполіція повідомила про затримання п'ятьох підозрюваних 20.08.2018

За підозрою у скоєнні замаху на Катерину Гандзюк Нацполіція веде розслідування щодо п'ятьох осіб. Чоловіка, який нібито купував сірчану кислоту для нападу, суд у Херсоні арештував на 60 діб без права внесення застави.

Ukraine Katerina Gandzyuk

Хто така Катерина Гандзюк і чому на неї могли напасти? 01.08.2018

Херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Опіки - понад 30 % тіла. Напад дуже схожий на сплановану акцію залякування, вважають місцеві журналісти і політики.

Реклама

Докладно

Конгрес США

Чим важливі проміжні вибори до Конгресу США

DW про те, чому результати виборів до Конгресу США дають можливість вплинути на політику Трампа. 

Іранці палять прапор США на знак протесту

Санкції США щодо Ірану набули чинності

США цілковито поновили санкції проти Ірану, які були чинними до ядерної угоди 2015 року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  