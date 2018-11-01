Національна поліція передала СБУ провадження в справі Гандзюк

Національна поліція України виконала всі необхідні слідчі дії у справі про напад і вбивство радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження передано в Службу безпеки України. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України в понеділок, 5 листопада.

"У межах повноважень Національна поліція Україна виконала всі необхідні слідчі та розшукові дії у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом убивства Катерини Гандзюк", - йдеться в оприлюдненому департаментом комунікації МВС повідомленні. В інформації зазначено, що це дасть можливість вести досудове розслідування щодо зазначеного злочину з моменту планування до фактичного його завершення.

Нагадаємо, що повідомлення про смерть активістки з'явилося близько полудня 4 листопада на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцмережі Facebook. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції та президент України Петро Порошенко, який зажадав від правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у злочині. Того самого дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин.