Національна поліція не отримувала заяви Білецького про загрозу його життю

Національна поліція України не отримувала заяв від народного депутата, лідера праворадикальної партії "Національний корпус" Андрія Білецького про можливу загрозу його життю та життю інших діячів політсили. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе на брифінгу в Києві у понеділок, 11 березня.

"Поки що таких заяв із боку Білецького до нас не надходило. Якщо він вважає такі заклики на свою адресу реальними, то нехай звертається, ми зареєструємо і будемо розслідувати провадження за погрозою вбивства або за іншою статтею", - цитує Цуцкірідзе інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше того ж дня Білецький дав прес-конференцію, на якій звинуватив українську владу в підготовці "знищення або фізичного тиску" на лідерів партії й руху "Національні дружини". Політик стверджує, що такі дії готує заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на замовлення президента України Петра Порошенка. За версією Білецького, виконувати такі дії на замовлення мають люди, пов'язані з кримінальними авторитетами із Дніпропетровської області.

Білецький також стверджує, що адміністрація президента України тисне на Державне бюро розслідувань із метою відкрити кримінальне провадження про те, що "Національний корпус" і "Національні дружини" є злочинними організаціями.

Поліція встановила трьох основних учасників сутичок у Черкасах і Києві

Тим часом Нацполіція встановила особи трьох людей, які брали активну участь у сутичках між прибічниками "Нацкорпусу" і правоохоронцями 9 березня в Черкасах і Києві. Двом повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про масові заворушення, хуліганство й насильство стосовно співробітника правоохоронного органу.

"Встановлено трьох фігурантів основних, які брали участь. Кілька годин тому повідомлено про підозру (…). Двом особам підозру вручено, а місцезнаходження третього наразі встановлюється", - повідомив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, сутички в Черкасах почалися, коли прихильники партії "Національний корпус" намагалися прорватися на сцену, де виступав президент України Петро Порошенко, а потім заблокувати кортеж глави держави.

На відео МВС України у Twitter зафіксовано штовханину на місці події. Учасники акції з боку націоналістів запалювали фаєри. Невідомий чоловік виліз на машину поліцейських.

Згодом МВС України повідомило, що внаслідок сутичок у Черкасах до лікарень із різними травмами звернулися 22 правоохоронців.

Сутички в Києві

Націоналісти протестували 9 березня і в Києві. Кілька сотень прихильників партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" зібралися біля будівлі адміністрації президента України. Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в державному концерні "Укроборонпром", зокрема заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших осіб, причетних до скандалу. Між учасниками акції та правоохоронцями виникли сутички. За даними відділу комунікації поліції Києва, постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць.

Скандал навколо "Укроборонпрому"

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що українським оборонним підприємствам через фірми-"прокладки" постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами.

Автори розслідування стверджують, що до цих операцій причетний Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером Порошенка. Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) почали розслідування.

Нагадаємо, "Національний корпус" сповідує крайню праву ідеологію. Полку "Азов", біля витоків створення якого стояв Білецький та деякі інші представники "Національного корпусу", закидали прихильність до неонацистської ідеології та використання нацистської символіки. Участь