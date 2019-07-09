 Нацрада позбавила телеканал ″112. Україна″ цифрових ліцензій на мовлення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Нацрада позбавила телеканал "112. Україна" цифрових ліцензій на мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не подовжила телеканалу "112. Україна" ліцензії на цифрове мовлення. Телеканал продовжить мовлення на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Телеканалу 112. Україна не продовжили ліцензії на цифрове мовлення

Телеканалу "112. Україна" не продовжили ліцензії на цифрове мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України в четвер, 26 вересня, не подовжила телеканалу "112. Україна" ліцензії на цифрове мовлення. Таке рішення Нацрада прийняла одноголосно. Причиною відмови стало те, що канал змінив програмну концепцію, а Нацрада неодноразово (більше 30 разів) відмовлялася її погодити, повідомляє видання "Українська правда".    

Телеканал назвав це рішення "жорсткою цензурою, що піддає сумнівам наявність свободи слова в Україні". "Дії Нацради є незаконними. У низки членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, й ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - йдеться в заяві каналу.

DW.COM

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Телеканал "112. Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу. "Влада злякалася об'єктивної інформації. Але ми не боїмося доносити правду до наших глядачів. І ми продовжимо це робити сьогодні, завтра і завжди. Ми залишаємося в ефірі, ми залишаємося в інтернеті", - заявив генеральний директор телеканалу Єгор Бенкендорф. Керівництво телеканалу пообіцяло повідомити про рішення Нацради міжнародні структури. 

Нагадаємо, що телеканал "112. Україна" належить народному депутату Тарасу Козаку, якого пов'язують з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали NewsOne та ZiK.

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