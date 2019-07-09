Нацрада з питань телебачення проведе перевірку NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne, який мав намір організувати телеміст з російським каналом "Россия24". "Ми ініціюємо позапланову виїзну перевірку телеканалу (...) зокрема за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з російським телеканалом, під час яких українців неодноразово називали фашистами", - заявив у вівторок, 9 липня член Нацради Сергій Костинський. За його словами, якщо будуть доведені факти розпалювання каналом ворожнечі, це дасть можливість звернутися до суду щодо анулювання його ліцензії.

За словами Костинського, чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників. У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався до СБУ щодо порушення NewsOne українського законодавства.

Крім того, заступниця голови Нацради Уляна Фещук повідомила, що регулятор планує звернутися до Антимонопольного комітет України (АМКУ) щодо законності концентрації низки телемовників - "112 Україна", ZIK та NewsOne - в руках одного власника, народного депутата України від "Опозиційного блоку" Тараса Козака.

Раніше міжнародна редакційна рада NewsOne заявила про тиск з боку крайніх правих радикалів і залякування журналістів. Там зазначили, що анонсований телеміст "за участю простих громадян двох країн" відповідає європейській традиції. "Тим більше викликає занепокоєння, що зрив цього телемосту був здійснений за рахунок грубого тиску з боку тих громадських рухів і парамілітарних організацій, які в звітах багатьох міжнародних правозахисних організацій визначені як екстремістські і навіть неонацистські", - йдеться у заяві редакційної ради.

Нагадаємо, 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському державному каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов анонсував українсько-російський телеміст "Надо поговорить" ("Треба поговорити"). Двогодинний телеміст мав відбутися в п'ятницю, 12 липня. Ведучими з боку NewsOne були заявлені Василь Голованов та Олена Кирик, з боку "Россия24" - Марія Сіттель та Андрій Малахов.

Анонс телемосту викликав в Україні настільки бурхливу реакцію, що вже 8 липня захід було скасовано. Попри відмову телеканалу NewsOne від проведення телемосту, ГПУ відкрила через цей випадок провадження.