 Нацполіція України: у Києві затримали кримінального авторитета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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Нацполіція України: у Києві затримали кримінального авторитета

У Києві затримали підозрюваного лідера злочинної організації, який був у міжнародному розшуку, заявила Нацполіція. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, ідеться про кримінального авторитета Євгена Анісімова.

У Києві затримали кримінального авторитета, повідомили українські правоохоронці

У Києві затримали кримінального авторитета, повідомили українські правоохоронці

Нацполіція України  у неділю, 16 лютого, повідомила про затримання у Києві підозрюваного лідера злочинної організації, який перебував у міжнародному розшуку. Як зазначається у повідомленні на сайті Нацполіції, затриманий шість років перебував у міжнародному розшуку і переховувався від правоохоронних органів. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу України.

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Зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення вилучення предмета, схожого на боєприпас, у Нацполіції назвали "новими деталями справи Шеремета". (18.12.2019)

"16 лютого, у Києві співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки спецпризначенців КОРДу провели спецоперацію для затримання чоловіка, якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, чоловік 1975 року народження підозрюється у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що йдеться про кримінального авторитета Євгена Анісімова. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. 

"Сьогодні, в результаті ретельно підготовленої спецоперації, поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Він перебував у розшуку майже 6 років", - зазначив Геращенко. За його словами, останньою схованкою Анісімова був орендований будинок у Конча-Заспі.

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