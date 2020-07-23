Нацполіція: Слідів вибухівки у будинку Шабуніна не знайдено

Національна поліція Київської області повідомила у четвер, 23 липня, що не знайшла залишків вибухових пристроїв біля згорілого дому антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

"Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів. Інформація про наявність їх на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами", - повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС провели додатковий огляд місця події.

"Під час огляду вилучене пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загоряння будинку", - зазначили у Нацполіції.

Напередодні Віталій Шабунін заявив, що невідомі підпалили його будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згодом він опублікував фото наслідків пожежі і розповів, що будинок вже непридатний для життя, також він не був застрахованим.

У Нацполіції повідомили, що слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.