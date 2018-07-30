Нацполіція почала розслідування убивства активіста в Бердянську

Невідомий застрелив громадського активіста в Бердянську Запорізької області у вівторок, 31 липня. Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікації Національної поліції. Поліція Запорізької області отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.