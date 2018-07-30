Нацполіція почала розслідування убивства активіста в Бердянську

Невідомий застрелив громадського активіста в Бердянську Запорізької області у вівторок, 31 липня. Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікації Національної поліції. Поліція Запорізької області отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області.
Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.
Автор: Ольга Войтович