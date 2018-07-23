Нацполіція: За півроку в ДТП на дорогах України загинули 64 дитини

За перше півріччя поточного року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини. Про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 25 липня, повідомив прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало. Ще майже 1700 неповнолітніх були травмовані.

За словами Тракало, найгірша ситуація за цим показником - у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Київській областях. Він додав, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року показник смертності неповнолітніх на дорогах знизився на майже десять відсотків.

Через низку резонансних ДТП, які сталися останнім часом на українських дорогах, Нацполіція спільно з МВС вирішили залучити 54 додаткові екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп для нагляду за дорожнім рухом. Про це повідомив перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Загалом же щодобово на автошляхах працюють 540 екіпажів поліції. В підрозділах поліції також розроблено карти-схеми зон патрулювання патрульних нарядів, і розпочато роботу спільних мобільних груп з представниками Укртрансбезпеки.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, у свою чергу, пояснив причини дорожньо-транспортних пригод з постраждалими в Україні. "35 відсотків - це перевищення безпечної швидкості руху. Порушення правил маневрування становить 20 відсотків, порушення правил дорожнього руху пішоходами - вісім відсотків", - наводить слова Фацевича сайт Нацполіції України.