 Нацполіція: За півроку в ДТП на дорогах України загинули 64 дитини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нацполіція: За півроку в ДТП на дорогах України загинули 64 дитини

За перше півріччя 2018 року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини. Ще майже 1700 неповнолітніх були травмовані, повідомили в Національній поліції України.

За перше півріччя 2018 року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини

За перше півріччя 2018 року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини

За перше півріччя поточного року в ДТП на українських дорогах загинули 64 дитини. Про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 25 липня, повідомив прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало. Ще майже 1700 неповнолітніх були травмовані.

За словами Тракало, найгірша ситуація за цим показником - у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Київській областях. Він додав, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року показник смертності неповнолітніх на дорогах знизився на майже десять відсотків.

DW.COM

На автодорозі Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса і великогабаритної вантажівки. Повідомляється про смерть 10 та госпіталізацію ще 10 постраждалих. (20.07.2018)

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху. (25.07.2018)

Через низку резонансних ДТП, які сталися останнім часом на українських дорогах, Нацполіція спільно з МВС вирішили залучити 54 додаткові екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп для нагляду за дорожнім рухом. Про це повідомив перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Загалом же щодобово на автошляхах працюють 540 екіпажів поліції. В підрозділах поліції також розроблено карти-схеми зон патрулювання патрульних нарядів, і розпочато роботу спільних мобільних груп з представниками Укртрансбезпеки.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, у свою чергу, пояснив причини дорожньо-транспортних пригод з постраждалими в Україні. "35 відсотків - це перевищення безпечної швидкості руху. Порушення правил маневрування становить 20 відсотків, порушення правил дорожнього руху пішоходами - вісім відсотків", - наводить слова Фацевича сайт Нацполіції України.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Фактчек DW: чи справді Україна - лідер в Європі за кількістю загиблих в ДТП? (02.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: чи справді Україна - лідер в Європі за кількістю загиблих в ДТП? (02.11.2017)  

Також за темою

Verkehrsunfälle in Bulgarien

Hummer на смерть збив дитину в Києві: водію оголошено про підозру 25.07.2018

У центрі Києва водій позашляховика Hummer на смерть збив на пішохідному переході дівчинку та намагався втекти. Йому оголошено про підозру через порушення правил безпеки дорожнього руху.

BdT Symbolbild Warndreieck

Найрезонансніші ДТП на українських дорогах за останній рік 25.07.2018

DW зібрала найрезонансніші із аварій за останні 12 місяців. У деяких із них фігурували політики.

Symbolbild Krankenwagen Notfall in der Ukraine

Масштабна ДТП на Житомирщині: 10 загиблих 20.07.2018

На автодорозі Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса і великогабаритної вантажівки. Повідомляється про смерть 10 та госпіталізацію ще 10 постраждалих.

Докладно

Месут Езіл розлучився з німецькою збірною

DFB може лише програти

Ситуація навколо Езіла кидає тінь на прагнення ФРН отримати право на проведення ЧЄ з футболу, пише Йоша Вебер.  

МВФ

Reuters: МВФ підтримує законавство про антикорупційний суд

Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  