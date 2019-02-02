Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео)

Сліди пожежі на стінах, уламки від вибуху на вікнах. І через рік на будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді помітні наслідки терактів. Утім мешканці вважають, що теракти проти угорців не досягли мети - не посварили угорців з українцями чи-то з місцевими поляками та росіянами. Саме через традиційне мирне співіснування різних народів на Закарпатті.



