 Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео) | Головна | DW | 06.02.2019

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Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео)

Підпалили і підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті?

Будівля в Ужгороді, де було скоєно підпал у лютому 2018 (архівне фото)

Будівля в Ужгороді, де було скоєно підпал у лютому 2018 (архівне фото)

Сліди пожежі на стінах, уламки від вибуху на вікнах. І через рік на будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді помітні наслідки терактів. Утім мешканці вважають, що теракти проти угорців не досягли мети - не посварили угорців з українцями чи-то з місцевими поляками та росіянами. Саме через традиційне мирне співіснування різних народів на Закарпатті. 


 

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Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ. (31.01.2019)  

Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді з'явилося нове ім'я - німецького правоекстремістського журналіста Мануеля Оксенрайтера. Він має, зокрема, і тісні зв'язки з Росією. DW зібрала факти. (15.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)  

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)  