Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео)

Підпалили і підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті?
Сліди пожежі на стінах, уламки від вибуху на вікнах. І через рік на будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді помітні наслідки терактів. Утім мешканці вважають, що теракти проти угорців не досягли мети - не посварили угорців з українцями чи-то з місцевими поляками та росіянами. Саме через традиційне мирне співіснування різних народів на Закарпатті.
У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ. (31.01.2019)