Нацкомісія попередньо схвалила сертифікацію оператора української ГТС

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії у п'ятницю, 22 листопада.

"Рішення ухвалено. Вітаємо "Оператора ГТС!"- сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк за підсумками голосування, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Однак для остаточної сертифікації необхідно виконати низку умов. "Це ще не всі документи, не всі дані, які необхідні. Для остаточної сертифікації працюватимемо разом і готуватимемо інші документи", - додав він.

Водночас голова ОГТСУ Сергій Макогон, виступаючи під час засідання перед тим, як комісія ухвалила відповідне рішення, нагадав, що відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу є важливим елементом підготовки до проведення переговорів про транзит природного газу територією України.

Тим часом у НАК "Нафтогаз України" очікують остаточної сертифікації в другій половині грудня, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова правління НАКу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, створення ОГТСУ - ключовий елемент анбалдінгу "Нафтогазу". Україна планує з наступного року проводити транспортування російського газу своєю газотранспортною системою лише за європейськими нормами. Тривалий час Росія не погоджувалася з цим, намагаючись зберегти попередні умови договору про транспортування газу. Однак у вересні цього року на переговорах у Брюсселі було досягнуто відповідних домовленостей, коли Москва врешті-решт погодилася з цим.

Нововведення щодо української ГТС запроваджено в дусі так званого Третього енергопакета, що є чинним в ЄС. Мета цього набору директив та постанов полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку, а також у посиленні прав споживачів. Зокрема, не допускається зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам. Ці кроки покликанні не допустити монополізації на газову ринку.