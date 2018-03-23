 Нацбанк України скасував ліміт на придбання іноземної валюти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Нацбанк України скасував ліміт на придбання іноземної валюти

З 5 листопада українці зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою. Денний ліміт у 150 тисяч гривень скасований, повідомили в українському центробанку.

Symbolbild | Dollar Scheine (picture-alliance/dpa/AFP Creative)

З 5 листопада українці зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою. Денний ліміт у 150 тисяч гривень через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу скасований постановою правління Національного банку України (НБУ), затвердженою у вівторок, 29 жовтня.

Цей захід запроваджений в рамках валютної лібералізації в Україні. Як повідомляє НБУ, також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти. За оцінками НБУ, ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок, оскільки переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тисяч гривень.

Як зазначають в НБУ, цього року скасовані понад 30 валютних обмежень, зокрема й для населення. Так, у лютому було дозволено онлайн-купівлю іноземної валюти. Також було запроваджено систему інвестування за кордон у межах е-лімітів, тобто до 50 тисяч євро на рік для фізичних осіб без необхідності отримання індивідуальних дозволів чи ліцензій у Національному банку.

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