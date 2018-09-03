 Нацбанк України підвищив облікову ставку до 18 відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.09.2018

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Економіка

Нацбанк України підвищив облікову ставку до 18 відсотків

Це зроблено для стримування росту цін у країні, пояснили у відомстві. Там також наголошують на критичній важливості отримання нового траншу від МВФ.

Нацбанк України підвищив облікову ставку

Нацбанк України підвищив облікову ставку

Національний банк України у четвер, 6 вересня, повідомив про підвищення облікової ставки з 17,5 до 18 відсотків річних. Рішення набуває чинності з 7 вересня. Нацбанк пояснив це необхідністю стримувати рівень інфляції, оскільки існують ризики, які можуть спровокувати її зростання. "Проведення більш жорсткої монетарної політики дозволить нівелювати вплив цих ризиків і повернути інфляцію в межі цільового діапазону в кінці 2019 року та досягти середньострокової цілі 5 відсотків у 2020 році", - повідомив Нацбанк.

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Згідно з прогнозами МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Водночас уже цьогоріч Україні прогнозують дещо вищий за попередні оцінки рівень інфляції. (17.04.2018)

Українська гривня дешевшає. Поки що зниження курсу валюти спричинене сезонними факторами, але без траншу МВФ на гривню чекає падіння, попереджають експерти. (15.08.2018)

У липні 2018 року споживча інфляція продовжила уповільнюватися - до 8,9 відсотка у річному вимірі. Цьому сприяло суттєве розширення внутрішньої та імпортної пропозиції продовольчих товарів, завдяки якому ціни на них зростали низькими темпами. Крім того, на цінах на непродовольчі товари позначилося зміцнення курсу гривні в першому півріччі. За попередніми оцінками НБУ, у серпні інфляція також залишалася близькою до цієї позначки.

Базова інфляція в липні уповільнилася до 8,8 відсотка у річному вимірі. "Утім, усе ще високі значення базової інфляції свідчать про збереження суттєвого фундаментального інфляційного тиску. Це насамперед є результатом високих темпів зростання реальної заробітної плати, яке призводить до збільшення виробничих витрат та стійкого споживчого попиту", - повідомив Нацбанк. 

Одночасно НБУ зазначив, що девальваційний тиск на гривню, що спостерігається з липня, не позначиться на динаміці інфляції. Адже в порівнянні з гривнею більшість валют країн - основних торговельних партнерів України за цей час знецінилися більш суттєво.

Також НБУ звертає увагу на те, що ключовою умовою зниження інфляції залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду прибула у четвер, 6 вересня, до Києва і працюватиме в Україні до 19 вересня. Під час переговорів з представниками української влади йтиметься також і про ціну на газ.

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Нацбанк України підвищив облікову ставку

Нацбанк України підвищив облікову ставку до 18 відсотків

Це зроблено для стримування росту цін у країні, пояснили у відомстві. 

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